Koniec kwarantanny. Igor Kobzew wydał oświadczenie, w które chyba sam nie wierzy

Igor Kobzew opublikował w czwartek nagranie, w którym przekazał, że eksperci Rospotrebnadzoru, czyli Federalnej Służby Nadzoru Ochrony Praw Konsumentów i Dobrostanu Człowieka (odpowiedzialnej m.in. za nadzór w obszarze bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego), zakończyli działania profilaktycznie po śmierci pracownicy Irkuckiego Instytutu Przeciwdżumowego.
W oficjalnych komunikatach wspomina się nie o dżumie, a śmiertelnym przypadku „pozaszpitalnego zapalenia płuc”. Igor Kobzew stwierdził, że kobieta była zaszczepiona i miała odporność na „niebezpieczne infekcje, z którymi pracowała”, a w instytucie nie stwierdzono incydentów podczas pracy z „patogennymi mikroorganizmami”.
Gubernator obwodu irkuckiego oświadczył również, że wszystkie osoby, które miały kontakt ze zmarłą, zostały przebadane. „Wyniki niemal 5 tys. badań laboratoryjnych nie ujawniły żadnych groźnych patogennych mikroorganizmów. (...) Kwarantanna została zniesiona. Pracujemy normalnie” - zapewnił.
Śmierć, izolacja, kwarantanna, maseczki
Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu poinformowano o śmierci 28-letniej Darii Szypiłowej, która pracowała w Irkuckim Instytucie Przeciwdżumowym. Rospotrebnadzor powiązał śmierć kobiety z „zapaleniem płuc o nieznanej etiologii”, podczas gdy kilka źródeł przypisało ją dżumie płucnej.
Około 200 osób, które miały kontakt ze zmarłą laborantką, zostało odizolowanych. Ludzie Bajkału, niezależny syberyjski portal uznany przez rosyjskie władze za „zagranicznego agenta”, informował, że pięć szpitali w Irkucku - podobnie jak placówka medyczna w pobliskim Szelechowie - zostało poddanych kwarantannie. Ponadto w irkuckiej hucie aluminium wprowadzono obowiązek noszenia masaczek.
Igor Kobzew kontra WHO
W czwartkowym oświadczeniu Igor Kobzew powiedział, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) publicznie potwierdziła brak zagrożenia dla zdrowia mieszkańców regionu.
Tymczasem dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus stwierdził, że organizacja wciąż nie ma „pełnego obrazu” sytuacji w obwodzie irkuckim. Zaznaczył, że uniemożliwia to WHO przeprowadzenie kompleksowej oceny ryzyka.
Szef WHO podkreślił również, że oczekuje na dalsze wyjaśnienia ze strony Federacji Rosyjskiej w sprawie niepotwierdzonych doniesień o „drugim pracowniku z zapaleniem płuc o nieznanej przyczynie”. Głos w tej sprawie zabrał natomiast Rospotrebnadzor, twierdząc, że doniesienia te są fałszywe.