Policja zaczęła używać przeciwko zgromadzonym armatek wodnych.

Manifestacje trwają też w innych gruzińskich miastach, w tym w Batumi i Kutaisi.

Wielu rannych podczas czwartkowych protestów

Nocą z czwartku na piątek, około godz. 2, funkcjonariusze zaczęli pacyfikować protest, używając m.in. armatek wodnych i gazu łzawiącego.

Według oficjalnych danych zatrzymano 43 osoby, a kilkudziesięcioro uczestników demonstracji zostało poszkodowanych, w tym około 20 dziennikarzy - poinformował portal NewsGeorgia.

Premier Irali Kobachidze podziękował policji za to, że "zapobiegła przemocy i zaprowadziła porządek na alei Rustawelego" i uznał, że wczorajsze zajścia to efekt "wcześniej zorganizowanej i zaplanowanej przez radykalną opozycję przemocy".

Część pracowników resortu obrony przeciwko decyzji rządu o zawieszeniu rozmów z UE

Kilkudziesięciu pracowników gruzińskiego ministerstwa obrony wydało w piątek wspólne oświadczenie, sprzeciwiając się decyzji rządu o zawieszeniu rozmów na temat wstąpienia kraju do UE. W dokumencie wyrazili poparcie dla proeuropejskiego kursu Gruzji.

"To właśnie europejska i euroatlantycka integracja jest bezalternatywnym sposobem na dalsze wzmocnienie bezpieczeństwa kraju i wzmocnienie jego suwerenności oraz jest głównym priorytetem polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, co jest zapisane w konstytucji Gruzji (...)" - podkreślono we wspólnym oświadczeniu podpisanym przez ponad 40 pracowników ministerstwa obrony.

Wcześniej około stu pracowników gruzińskiego MSZ podpisało list otwarty przeciwko decyzji rządu w Tbilisi. Wiceprzewodnicząca parlamentu uznała, że powinni odejść z pracy.

30 października Komisja Europejska poinformowała o zawieszeniu procesu akcesyjnego z Gruzją i zapowiedziała, że nie zaleci przywrócenia go, jeśli władze w Tbilisi nie zaczną przestrzegać unijnych wartości, w tym nie wyjaśnią nieprawidłowości podczas październikowych wyborów parlamentarnych.

W czwartek premier Irali Kobachidze oznajmił, że Gruzja sama zawiesza do 2028 r. rozmowy o członkostwie.