Kolejny atak na statki na Morzu Czarnym. Jeden z nich poszedł na dno

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Dwa statki zostały zaatakowane przez drony na Morzu Czarnym, niedaleko bułgarskiego wybrzeża. Jeden z nich zatonął – przekazał we wtorek premier Bułgarii Rumen Radew, cytowany przez Reuters. Jedna z zaatakowanych jednostek należy do ukraińskiego armatora.

Należący do ukraińskiego armatora statek „Chelsea 3”, pływający pod maltańską banderą, został trafiony trzema dronami i uszkodzony około 18 mil morskich (33 km) od bułgarskiego wybrzeża, około godz. 1:30 w nocy (00:30 czasu polskiego - red.) – przekazał Radew.

Uratowano całą załogę: siedmiu Ukraińców i ośmiu Azerów. Pięciu członkom załogi udzielono pomocy medycznej, ale nikt nie odniósł poważnych obrażeń.

Premier poinformował też, że uratowano jednego członka załogi zatopionej jednostki.

To absolutnie niedopuszczalne – kolejny atak w bezpośrednim sąsiedztwie bułgarskich wód terytorialnych – powiedział Radew w telewizyjnym wystąpieniu.

Mam rozmawiać z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem – dodał.

Radew zaznaczył, że nie ma jednoznacznych dowodów, kto przeprowadził atak, jednak „jego rezultat przynosi korzyść Federacji Rosyjskiej”. Zapowiedział także wezwanie rosyjskiego ambasadora w związku z incydentem.

Bułgaria zamierza również zabiegać o międzynarodową pomoc w ustaleniu pochodzenia dronów oraz wzmocnieniu nadzoru nad przestrzenią powietrzną państwa i jego obszarami morskimi.

To kolejny przypadek

Do ataku w bułgarskiej strefie ekonomicznej Morza Czarnego doszło również w ubiegłym tygodniu. 6 października także trafiono dwie jednostki, a jedna z nich zatonęła - to Alfa Watan, pływająca pod banderą Togo. Załoga zaginęła. Na drugim statku wybuchł pożar, a załoga została uratowana.

Dwa statki trafione. Atak dronów w bułgarskiej strefie ekonomicznej Morza Czarnego Dwa statki zostały trafione przez drony w bułgarskiej strefie ekonomicznej Morza Czarnego. Taką informację przekazało biuro prezydent Ilijany Jotowej, Nie podano więcej szczegółów.

W swoim wystąpieniu premier Radew sugerował wówczas, że za atakiem mogli stać Rosjanie.

Z kolei 5 października na pokładzie statku w strefie ekonomicznej Rumunii wybuchł pożar. Zginęły dwie osoby, a 11 uratowano. Według rumuńskich mediów jednostka została trafiona dronem.