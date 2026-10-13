Kolejny atak na statki na Morzu Czarnym. Jeden z nich poszedł na dno

Należący do ukraińskiego armatora statek „Chelsea 3”, pływający pod maltańską banderą, został trafiony trzema dronami i uszkodzony około 18 mil morskich (33 km) od bułgarskiego wybrzeża, około godz. 1:30 w nocy (00:30 czasu polskiego - red.) – przekazał Radew.
Uratowano całą załogę: siedmiu Ukraińców i ośmiu Azerów. Pięciu członkom załogi udzielono pomocy medycznej, ale nikt nie odniósł poważnych obrażeń.
Premier poinformował też, że uratowano jednego członka załogi zatopionej jednostki.
To absolutnie niedopuszczalne – kolejny atak w bezpośrednim sąsiedztwie bułgarskich wód terytorialnych – powiedział Radew w telewizyjnym wystąpieniu.
Mam rozmawiać z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem – dodał.
Radew zaznaczył, że nie ma jednoznacznych dowodów, kto przeprowadził atak, jednak „jego rezultat przynosi korzyść Federacji Rosyjskiej”. Zapowiedział także wezwanie rosyjskiego ambasadora w związku z incydentem.
Bułgaria zamierza również zabiegać o międzynarodową pomoc w ustaleniu pochodzenia dronów oraz wzmocnieniu nadzoru nad przestrzenią powietrzną państwa i jego obszarami morskimi.
To kolejny przypadek
Do ataku w bułgarskiej strefie ekonomicznej Morza Czarnego doszło również w ubiegłym tygodniu. 6 października także trafiono dwie jednostki, a jedna z nich zatonęła - to Alfa Watan, pływająca pod banderą Togo. Załoga zaginęła. Na drugim statku wybuchł pożar, a załoga została uratowana.
W swoim wystąpieniu premier Radew sugerował wówczas, że za atakiem mogli stać Rosjanie.
Z kolei 5 października na pokładzie statku w strefie ekonomicznej Rumunii wybuchł pożar. Zginęły dwie osoby, a 11 uratowano. Według rumuńskich mediów jednostka została trafiona dronem.