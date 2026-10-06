Dwa statki trafione. Atak dronów w bułgarskiej strefie ekonomicznej Morza Czarnego

RMF24

Dwa statki zostały trafione przez drony w bułgarskiej strefie ekonomicznej Morza Czarnego. Taką informację przekazało biuro prezydent Ilijany Jotowej. Nie podano więcej szczegółów.

To kolejny taki incydent na Morzu Czarnym w ciągu dwóch dni. Wczoraj pożar wybuchł na pokładzie statku w strefie ekonomicznej Rumunii. Zginęły dwie osoby, a 11 zostało uratowanych. Według rumuńskich mediów jednostka została trafiona dronem.

Rumuński portal Digi24 powiadomił, że chodzi o turecki statek przewożący zboże, a do zdarzenia doszło w pobliżu platformy wiertniczej obsługiwanej przez rumuńską spółkę energetyczną OMV Petrom.

Z kolei agencja Reutera poinformowała, że z danych serwisu VesselFinder.com wynika, iż statek pływający pod banderą karaibskiego państwa Saint Kitts i Nevis zmierzał do Rawenny we Włoszech, a ostatnim portem, do którego zawinął, był Izmaił na Ukrainie.

Po południu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że statek został trafiony przez dwa rosyjskie drony.