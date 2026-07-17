Kobieta nie zasiądzie na tronie. Można adoptować bezdzietnych kawalerów

Ustawa pozwala na adopcję przez dwór bezdzietnych kawalerów powyżej 15. roku życia z dawnych gałęzi rodu, które utraciły arystokratyczny status po II wojnie światowej - wyjaśnia publiczny nadawca NHK.
Adoptowany mężczyzna ma pełnić jedynie rolę „pośrednika” – sam nie zyska prawa do tronu, lecz przywilej ten obejmie jego przyszłych synów. Ponadto księżniczki poślubiające mężczyzn ze sfer niearystokratycznych zachowają swój status, choć ich mężowie i dzieci nie wejdą do rodziny cesarskiej.
Japończycy chcą kobiety na tronie
Decyzja rządu wywołuje sprzeciw. Sondaże wskazują, że ponad 70 proc. Japończyków widziałoby na tronie kobietę, na czele z niezwykle popularną 24-letnią księżniczką Aiko, córką obecnego cesarza Naruhito.
To deklaracja, by za wszelką cenę zapobiec pojawieniu się kobiet na tronie i obronić męską linię – ocenił cytowany przez AP ekspert do spraw monarchii z Uniwersytetu w Nagoi, Hideya Kawanishi.
90-letni wuj czeka w kolejce
Zgodnie z obowiązującym od 1947 roku prawem sukcesja Chryzantemowego Tronu przebiega wyłącznie w linii męskiej.
W 16-osobowej rodzinie cesarskiej jest obecnie tylko pięciu mężczyzn, w tym jedyny potomek w młodym pokoleniu, 19-letni książę Hisahito. Sukcesja opiera się dziś na niezwykle kruchej podstawie, a po Hisahicie kolejnym w linii jest już tylko 90-letni wuj obecnego cesarza.