Kobieta nie zasiądzie na tronie. Można adoptować bezdzietnych kawalerów

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Tylko mężczyzna może zasiąść na Chryzantemowym Tronie - zdecydował japoński parlament. Przyjęto nowelizację prawa o dworze, ale utrzymano zasadę wykluczającą kobiety z dziedziczenia.

Ustawa pozwala na adopcję przez dwór bezdzietnych kawalerów powyżej 15. roku życia z dawnych gałęzi rodu, które utraciły arystokratyczny status po II wojnie światowej - wyjaśnia publiczny nadawca NHK.

Adoptowany mężczyzna ma pełnić jedynie rolę „pośrednika” – sam nie zyska prawa do tronu, lecz przywilej ten obejmie jego przyszłych synów. Ponadto księżniczki poślubiające mężczyzn ze sfer niearystokratycznych zachowają swój status, choć ich mężowie i dzieci nie wejdą do rodziny cesarskiej.

Burmistrz idzie na urlop macierzyński. „Powinna podać się do dymisji” Decyzja burmistrz miasta Yawata w prefekturze Kioto o skorzystaniu z urlopu macierzyńskiego wywołała szeroką debatę w Japonii. Shoko Kawata będzie pierwszą w historii kraju kobietą na tym stanowisku, która zdecyduje się na przerwę w pracy z powodu…

Japończycy chcą kobiety na tronie

Decyzja rządu wywołuje sprzeciw. Sondaże wskazują, że ponad 70 proc. Japończyków widziałoby na tronie kobietę, na czele z niezwykle popularną 24-letnią księżniczką Aiko, córką obecnego cesarza Naruhito.

To deklaracja, by za wszelką cenę zapobiec pojawieniu się kobiet na tronie i obronić męską linię – ocenił cytowany przez AP ekspert do spraw monarchii z Uniwersytetu w Nagoi, Hideya Kawanishi.

90-letni wuj czeka w kolejce

Zgodnie z obowiązującym od 1947 roku prawem sukcesja Chryzantemowego Tronu przebiega wyłącznie w linii męskiej.

W 16-osobowej rodzinie cesarskiej jest obecnie tylko pięciu mężczyzn, w tym jedyny potomek w młodym pokoleniu, 19-letni książę Hisahito. Sukcesja opiera się dziś na niezwykle kruchej podstawie, a po Hisahicie kolejnym w linii jest już tylko 90-letni wuj obecnego cesarza.