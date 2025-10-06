Szukasz telewizora, którego obraz naprawdę robi wrażenie? Duży ekran to dopiero początek – liczy się jakość, żywe kolory i dźwięk, który wciąga w akcję. W tym zestawieniu prezentujemy pięć modeli 75 cali i większych, które zamienią Twój salon w prawdziwe kino.

Telewizor Samsung QE75QN77F

+ Technologia Neo QLED z Mini LED - precyzyjne odwzorowanie detali i doskonały kontrast w każdych warunkach oświetleniowych

+ Rozdzielczość 4K z Quantum HDR - żywe, naturalne kolory i realistyczna głębia obrazu

+ Odświeżanie 120 herców i HDMI 2.1 - płynny obraz w dynamicznych scenach i pełna kompatybilność z nowymi konsolami

Samsung 75" Neo QLED to telewizor, który łączy nowoczesny design z zaawansowaną technologią obrazu, gwarantując kinowe wrażenia w domowym salonie. Ekran oparty na technologii Mini LED zapewnia precyzyjne odwzorowanie detali i doskonały kontrast w każdych warunkach oświetleniowych. Rozdzielczość 4K z Quantum HDR sprawia, że kolory są żywe i naturalne, a odświeżanie 120 Hz gwarantuje płynny obraz zarówno w dynamicznych scenach filmowych, jak i podczas grania. System Tizen TV oferuje intuicyjną obsługę, a złącze HDMI 2.1 pozwala w pełni wykorzystać potencjał najnowszych konsol.

Telewizor LG OLED77C5ELB

+ Technologia OLED z idealną czernią - nieskończony kontrast i realistyczne kolory w każdej scenie

+ Szybki procesor α9 AI Gen7 - inteligentna optymalizacja obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym

+ Dźwięk Dolby Vision i Dolby Atmos - kinowe wrażenia audio-wizualne w domowym salonie

LG OLED 77" to telewizor dla tych, którzy oczekują obrazu i dźwięku na najwyższym poziomie. Samoświecące piksele OLED zapewniają perfekcyjną czerń, nieskończony kontrast i żywe, naturalne kolory, a procesor α9 AI Gen7 automatycznie optymalizuje obraz i dźwięk w czasie rzeczywistym. Dzięki obsłudze Dolby Vision i Dolby Atmos każda scena zamienia się w prawdziwe kino domowe, a system WebOS zapewnia szybki dostęp do ulubionych aplikacji i wsparcie dla asystentów głosowych.

Telewizor TCL 85C69K

+ Ogromny ekran 85 cali - kinowe wrażenia w domowym zaciszu.

+ Technologia QD-Mini LED - żywe kolory, wysoka jasność i głęboka czerń dzięki lokalnemu wygaszaniu strefowemu

+144 Hz odświeżania i Dolby Vision/Atmos - płynny obraz i realistyczny dźwięk w dynamicznych scenach i grach

TCL 85" QD-Mini LED to telewizor dla tych, którzy chcą przenieść kinowe wrażenia do własnego salonu. Ogromny ekran zapewnia spektakularne wrażenia wizualne, a technologia QD-Mini LED gwarantuje wyjątkową jasność, szeroką gamę kolorów i głęboką czerń dzięki lokalnemu wygaszaniu strefowemu. Rozdzielczość 4K wspierana odświeżaniem 144 Hz zapewnia płynny obraz w dynamicznych scenach i podczas gier. Obsługa Dolby Vision i Dolby Atmos zamienia każdy seans w prawdziwe audiowizualne przeżycie, a system Google TV z funkcją sterowania głosowego ułatwia szybki dostęp do ulubionych aplikacji i personalizację treści.

Telewizor Philips 85MLED910

+ Ambilight trójstronny - wizualne powiększenie ekranu i pełniejsze zanurzenie w obrazie

+ QD Mini LED i 4K 144 Hz - głęboka czerń, wysoka jasność i płynny obraz dla graczy i fanów sportu

+ Dolby Atmos i Titan OS - przestrzenny, bogaty dźwięk oraz szybki i intuicyjny system operacyjny

Philips 85" QD Mini LED to telewizor dla tych, którzy oczekują obrazu i dźwięku na najwyższym poziomie. Technologia QD Mini LED zapewnia realistyczne kolory, głęboką czerń i precyzyjnie kontrolowaną jasność oraz kontrast. Rozdzielczość 4K z odświeżaniem 144 Hz, wsparcie VRR i HDMI 2.1 gwarantują płynną rozgrywkę i dynamiczne wrażenia sportowe, a trójstronny system Ambilight wizualnie powiększa ekran, zwiększając immersję. Dolby Atmos tworzy przestrzenny, bogaty dźwięk, a szybki system Titan OS pozwala na wygodne korzystanie z aplikacji i personalizację interfejsu.

Telewizor Hisense 100E7NQ PRO

+ Ogromny ekran 100 cali - prawdziwe kino domowe w Twoim salonie

+ QLED z podświetleniem Full Array - intensywne kolory, wysoka jasność i głęboki kontrast

+144 Hz, Dolby Vision i Dolby Atmos - płynny obraz i kinowy dźwięk w dynamicznych scenach

Hisense 100" QLED to telewizor dla tych, którzy marzą o prawdziwym kinie w domu. Ogromny ekran o przekątnej ponad 2,5 metra w połączeniu z technologią QLED i podświetleniem Full Array zapewnia wyjątkową jasność, żywe kolory i głęboki kontrast w każdych warunkach. Rozdzielczość 4K i odświeżanie 144 Hz gwarantują płynny obraz zarówno w dynamicznych filmach, jak i podczas grania na konsoli, a Dolby Vision i Dolby Atmos przenoszą wrażenia wizualne i dźwiękowe na kinowy poziom. System VIDAA działa płynnie i oferuje intuicyjny dostęp do ulubionych aplikacji, a gniazda HDMI 2.1 z VRR i ALLM zapewniają pełną kompatybilność z nowoczesnymi konsolami.

