„Ludzkie safari” w Chersoniu. Nagranie z polowania Rosjan na cywila

RMF24

Ukraińska policja opublikowała nagranie z Chersonia, na którym widać atak rosyjskiego drona na cywila. Maszyna przez kilkanaście sekund krążyła wokół mężczyzny handlującego przy samochodzie, a następnie eksplodowała w jego pobliżu. Poszkodowany 52-latek przeżył i trafił pod opiekę medyków.

Ukraińska policja opublikowała nagranie z Chersonia, na którym widać atak rosyjskiego drona na cywila; fot. Narodowa Policja Ukrainy

Ukraińska policja opublikowała nagranie z Chersonia, na którym widać atak rosyjskiego drona na cywila; fot. Narodowa Policja Ukrainy / -

Film został opublikowany we wtorek w kanale ukraińskiej policji na Telegramie. Widać na nim mężczyznę, który prowadzi handel z samochodu na targowisku w Chersoniu, na południu Ukrainy.

Według funkcjonariuszy rosyjski dron najpierw przez kilkanaście sekund latał wokół cywila, po czym spadł w jego kierunku i eksplodował.

„Mężczyzna na nagraniu nie ma żadnych oznak świadczących o udziale w działaniach zbrojnych. Po prostu handluje na targowisku. Mimo to dla żołnierzy państwa-agresora pozostaje celem” – przekazała policja.

Co najważniejsze, 52-letni mieszkaniec obwodu mikołajowskiego przeżył - doznał obrażeń od wybuchu, ran odłamkowych i stłuczeń. Jak poinformowano, otrzymuje niezbędną pomoc medyczną.

„Barbarzyńska rosyjska zbrodnia wojenna”

Do sprawy odniósł się minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha. Ocenił, że atak był „barbarzyńską rosyjską zbrodnią wojenną”, która powinna spotkać się z międzynarodowym potępieniem i rozliczeniem.

Szef ukraińskiej dyplomacji podkreślił, że do opinii publicznej nie docierają informacje o tysiącach podobnych przypadków.

„To celowa i systemowa rosyjska strategia. Oni wiedzą dokładnie, co robią” – napisał polityk na platformie X. Dodał, że trwały pokój wymaga sprawiedliwości za zbrodnie, wzmocnienia obrony Ukrainy oraz wiarygodnych gwarancji bezpieczeństwa dla jej obywateli.