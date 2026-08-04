RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

„Ludzkie safari” w Chersoniu. Nagranie z polowania Rosjan na cywila

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 4 sierpnia (10:45)

Ukraińska policja opublikowała nagranie z Chersonia, na którym widać atak rosyjskiego drona na cywila. Maszyna przez kilkanaście sekund krążyła wokół mężczyzny handlującego przy samochodzie, a następnie eksplodowała w jego pobliżu. Poszkodowany 52-latek przeżył i trafił pod opiekę medyków.

„Ludzkie safari” w Chersoniu. Nagranie z polowania Rosjan na cywila
Ukraińska policja opublikowała nagranie z Chersonia, na którym widać atak rosyjskiego drona na cywila; fot. Narodowa Policja Ukrainy /-

Film został opublikowany we wtorek w kanale ukraińskiej policji na Telegramie. Widać na nim mężczyznę, który prowadzi handel z samochodu na targowisku w Chersoniu, na południu Ukrainy.

Według funkcjonariuszy rosyjski dron najpierw przez kilkanaście sekund latał wokół cywila, po czym spadł w jego kierunku i eksplodował.

„Mężczyzna na nagraniu nie ma żadnych oznak świadczących o udziale w działaniach zbrojnych. Po prostu handluje na targowisku. Mimo to dla żołnierzy państwa-agresora pozostaje celem” – przekazała policja.

Co najważniejsze, 52-letni mieszkaniec obwodu mikołajowskiego przeżył - doznał obrażeń od wybuchu, ran odłamkowych i stłuczeń. Jak poinformowano, otrzymuje niezbędną pomoc medyczną.

Zobacz wpis na X

„Barbarzyńska rosyjska zbrodnia wojenna”

Do sprawy odniósł się minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha. Ocenił, że atak był „barbarzyńską rosyjską zbrodnią wojenną”, która powinna spotkać się z międzynarodowym potępieniem i rozliczeniem.

Szef ukraińskiej dyplomacji podkreślił, że do opinii publicznej nie docierają informacje o tysiącach podobnych przypadków.

„To celowa i systemowa rosyjska strategia. Oni wiedzą dokładnie, co robią” – napisał polityk na platformie X. Dodał, że trwały pokój wymaga sprawiedliwości za zbrodnie, wzmocnienia obrony Ukrainy oraz wiarygodnych gwarancji bezpieczeństwa dla jej obywateli.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: wojna w Ukrainie

Nie przegap

Najważniejsze Fakty

Dalsza część artykułu pod materiałem video: