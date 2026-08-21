Katastrofa samolotu na Alasce. Zginęły wszystkie osoby na pokładzie

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Czarterowy samolot z ośmioma osobami na pokładzie rozbił się w pobliżu odległej stacji radarowej na zachodzie Alaski. Wszyscy zginęli - poinformowali przedstawiciele federalnego lotnictwa i wojska.

Samolot Cessna 441 wystartował z Anchorage i zmierzał do Cape Newenham, ponad 720 km na południowy zachód, gdy rozbił się w pobliżu celu w czwartek - poinformowała o wstępnych ustaleniach Federalna Administracja Lotnictwa (FAA).

Clint Johnson, szef regionu Alaski w Narodowej Radzie Bezpieczeństwa Transportu (NTSB), powiedział, że na pokładzie czarterowego lotu obsługiwanego przez Security Aviation znajdowało się dwóch pilotów i sześciu pasażerów - podaje AP.

Załogi poszukiwawczo-ratownicze potwierdziły, że nikt nie ocalał.

Samolot rozbił się na lotnisku Cape Newenham, pasie startowym Sił Powietrznych, który zapewnia dostęp do Stacji Radarowej Dalekiego Zasięgu - podało dowództwo w swoim oświadczeniu.

Na lądowanie na obiekcie Cape Newenham pozwolenie mają tylko loty wojskowe i zatwierdzone loty czarterowe.