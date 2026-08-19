Katastrofa helikoptera w Kenii. Zginęli turyści

RMF24

Siedem osób, w tym sześciu turystów, zginęło w katastrofie helikoptera w środkowej Kenii. Maszyna wykonywała lot widokowy w pobliżu góry Ololokwe – poinformował kenijski Departament Badania Wypadków Lotniczych (AAID), cytowany przez agencję AFP.

Do wypadku doszło w środę rano. Na pokładzie helikoptera znajdowali się pilot oraz sześciu pasażerów.

Ololokwe jest świętą górą ludu Samburu i popularnym celem pieszych wypraw. Znajduje się ona około 250 kilometrów na północ od Nairobi. W okolicy organizowane są także loty widokowe dla turystów.

Helikopter przewoził turystów podczas lotu widokowego – przekazał AFP dyrektor AAID Fredrick Kabunge. Jak dodał, nikt z osób znajdujących się na pokładzie nie przeżył.

Maszyna została całkowicie zniszczona po uderzeniu o ziemię i w wyniku pożaru.

Śledztwo w sprawie katastrofy prowadzą przedstawiciele kenijskiego Departamentu Badania Wypadków Lotniczych. W siedzibie operatora maszyny, firmy Lady Lori w Nairobi, trwa ustalanie narodowości ofiar.

Kenijski Urząd Lotnictwa Cywilnego (KCAA) podał, że rozbity śmigłowiec był modelem EC-130-B4. Maszynę wyprodukowała europejska grupa Eurocopter, działająca obecnie pod nazwą Airbus Helicopters.