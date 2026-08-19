Katastrofa helikoptera w Kenii. Zginęli turyści

Do wypadku doszło w środę rano. Na pokładzie helikoptera znajdowali się pilot oraz sześciu pasażerów.
Ololokwe jest świętą górą ludu Samburu i popularnym celem pieszych wypraw. Znajduje się ona około 250 kilometrów na północ od Nairobi. W okolicy organizowane są także loty widokowe dla turystów.
Helikopter przewoził turystów podczas lotu widokowego – przekazał AFP dyrektor AAID Fredrick Kabunge. Jak dodał, nikt z osób znajdujących się na pokładzie nie przeżył.
Maszyna została całkowicie zniszczona po uderzeniu o ziemię i w wyniku pożaru.
Śledztwo w sprawie katastrofy prowadzą przedstawiciele kenijskiego Departamentu Badania Wypadków Lotniczych. W siedzibie operatora maszyny, firmy Lady Lori w Nairobi, trwa ustalanie narodowości ofiar.
Kenijski Urząd Lotnictwa Cywilnego (KCAA) podał, że rozbity śmigłowiec był modelem EC-130-B4. Maszynę wyprodukowała europejska grupa Eurocopter, działająca obecnie pod nazwą Airbus Helicopters.