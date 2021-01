Brytyjski sąd orzekł, że Julian Assange, założyciel portalu WikiLeaks, nie może zostać wydany władzom USA. Zdecydował o tym z uwagi na stan zdrowia Australijczyka.

Julian Assange / ANDY RAIN / PAP/EPA

Brytyjski sąd zdecydował, że założyciel demaskatorskiego portalu WikiLeaks Julian Assange nie może zostać wydany władzom USA ze względu na zły stan zdrowia i możliwość popełnienia przez niego samobójstwa.

Sędzia Vanessa Baraitser odrzuciła w wyroku większość argumentów obrony przeciwko ekstradycji, jednak za decydujący czynnik uznała kwestię zdrowia Assange'a.

Władze w Waszyngtonie zarzucają Australijczykowi nielegalne zdobycie i ujawienie setek tysięcy tajnych dokumentów. Grozi mu w USA do 175 lat więzienia. Nie kończy to jeszcze sprawy ekstradycji, bo władzom USA przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji.