Jacht pod polską banderą z tonami narkotyków. Zatrzymano załogę

RMF24

Hiszpańskie służby celne zatrzymały u wybrzeży Galicji 14-metrowy jacht pływający pod polską banderą. Na jego pokładzie znaleziono ponad dwie tony kokainy – podało we wtorek tamtejsze ministerstwo spraw wewnętrznych.

Operację przeprowadzono 14 września. Funkcjonariusze zabezpieczyli 70 pakunków z narkotykami i zatrzymali czterech członków załogi. Są to obywatele Argentyny, Urugwaju, Kolumbii oraz Albanii.

Jednostka znajdowała się pod obserwacją od kilku miesięcy. W czerwcu została zauważona w katalońskim porcie, a w lipcu wypłynęła w rejs bez włączenia systemu AIS, który umożliwia identyfikację i śledzenie statków.

Śledczy z Hiszpanii poprosili polskie władze o pomoc w ustaleniu, kto jest właścicielem jachtu.

Jak zaznacza francuska administracja celna, cytowana przez AFP, sprawa jest częścią walki z tzw. atlantyckim szlakiem kokainowym. Przemytnicy wykorzystują na nim rekreacyjne żaglowce do transportu narkotyków z Ameryki Południowej do Europy.