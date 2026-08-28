Izraelskie służby wtargnęły do ośrodka ONZ w Jerozolimie. Jest reakcja polskiego MSZ

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„Przyłączamy się do apelu Sekretarza Generalnego do władz Izraela w sprawie natychmiastowego zaprzestania ingerencji wobec obiektów UNRWA, opuszczenia ich terenów oraz zwrotu zajętych nieruchomości Organizacji Narodów Zjednoczonych na Palestyńskich Terytoriach Okupowanych” - głosi oświadczenie polskiego resortu dyplomacji. MSZ podziela stanowisko ONZ, że wtargnięcie izraelskich sił bezpieczeństwa na teren Centrum Szkoleniowego Kalandia (UNRWA) we Wschodniej Jerozolimie stanowi złamanie zasady nietykalności obiektów ONZ.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych z niepokojem odnotowało kolejną decyzję władz Izraela, naruszającą zasady prawa międzynarodowego i nieprzyjazną wobec Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz jej agencji wyspecjalizowanej jaką jest UNRWA(Agencja Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie)” - głosi oświadczenie polskiego resortu dyplomacji.

Wskazano w nim, że MSZ podziela stanowisko ONZ, iż wtargnięcie izraelskich sił bezpieczeństwa na teren Centrum Szkoleniowego Kalandia (UNRWA) we Wschodniej Jerozolimie, które miało miejsce 25 sierpnia, stanowi złamanie zasady nietykalności obiektów ONZ, co wynika z Karty Narodów Zjednoczonych, Konwencji dotyczącej przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych oraz opinii doradczej Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.

„Przyłączamy się do apelu Sekretarza Generalnego do władz Izraela w sprawie natychmiastowego zaprzestania ingerencji wobec obiektów UNRWA, opuszczenia ich terenów oraz zwrotu zajętych nieruchomości Organizacji Narodów Zjednoczonych na Palestyńskich Terytoriach Okupowanych” - oświadczył resort dyplomacji.

Co stało się w Jerozolimie?

Według UNRWA, izraelskie siły bezpieczeństwa (ISF) siłą wkroczyły na teren Ośrodka Szkoleniowego UNRWA w Kalandii, a na teren obiektu należącego do ONZ wjechały co najmniej cztery pojazdy opancerzone, którym towarzyszyło ponad 50 funkcjonariuszy izraelskich służb bezpieczeństwa. Na miejscu miało przebywać około 20 pracowników UNRWA.

Władze izraelskie poinformowały, że przejęły kompleks, a na jego miejscu zostanie postawione nowy ośrodek edukacji służący arabskim mieszkańcom okolicy.

Izraelskie MSZ podkreśliło, że UNRWA nie miała też prawa do ziemi, na której znajdował się kompleks, ponieważ parcela należy do izraelskiego skarbu państwa. Agencja twierdzi, że otrzymała działkę od władz jordańskich i zajmowała ją zgodnie z prawem.

UNRWA potępiła wtargnięcie na teren Ośrodka Szkoleniowego w Kalandii, podkreślając, że wejście uzbrojonych sił bezpieczeństwa do obiektu ONZ bez jej upoważnienia lub zgody jest niedopuszczalne.

KTC jest obiektem ONZ, chronionym przez przywileje i immunitety przysługujące Organizacji na mocy prawa międzynarodowego; jego nienaruszalność musi być w pełni respektowana - podkreśliła UNRWA, dodając, że ośrodek w Kalandii to najstarszy ośrodek kształcenia zawodowego UNRWA, służący palestyńskim uchodźcom od ponad siedmiu dekad.

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres wezwał rząd Izraela do natychmiastowego zaprzestania ingerencji w działalność placówek UNRWA oraz do niezwłocznego opuszczenia i zwrotu wszystkich przejętych obiektów Organizacji Narodów Zjednoczonych, a także przywrócenia ich stanu pierwotnego.

UNRWA to Agencja ONZ ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie, zajmuje się m.in. prowadzeniem szkół czy zapewnianiem opieki medycznej. Izrael wprowadził pod koniec stycznia 2025 r. zakaz działalności UNRWA na terenie tego państwa, w tym zaanektowanej Jerozolimy Wschodniej. Od tego czasu siły izraelskie systematycznie przejmują placówki UNRWA.

Władze izraelskie zarzucają oeznetowskiej agencji stronniczość i promowanie antyizraelskich uprzedzeń. Oskarżały również pracowników agencji o współracę z organizacjami terrorystycznymi. UNRWA odpierała te zarzuty.