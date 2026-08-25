Islandia w Unii Europejskiej? Sondaż: Przewaga zwolenników topnieje

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Już w najbliższą sobotę Islandczycy zdecydują, czy ich kraj powinien kontynuować negocjacje dotyczące członkostwa w Unii Europejskiej. Najnowszy sondaż przeprowadzony przez ośrodek Maskina dla portalu Visir pokazuje, że społeczeństwo jest niemal równo podzielone. Za dalszymi rozmowami z Brukselą opowiada się 51,3 proc. badanych, przeciw jest 48,7 proc. – to różnica, która może stopnieć do zera w dniu głosowania.

Już w najbliższą sobotę Islandczycy zdecydują, czy ich kraj powinien kontynuować negocjacje dotyczące członkostwa w Unii Europejskiej

Już w najbliższą sobotę Islandczycy zdecydują, czy ich kraj powinien kontynuować negocjacje dotyczące członkostwa w Unii Europejskiej / Shutterstock

Sondaże: Przewaga zwolenników UE topnieje

Wyniki najnowszego badania są mniej optymistyczne dla zwolenników integracji niż jeszcze kilka tygodni temu. W połowie sierpnia za kontynuacją negocjacji opowiadało się 52,2 proc. respondentów, a w lipcu – aż 53 procent. Eksperci podkreślają, że mobilizacja przeciwników UE rośnie, a 8,5 proc. niezdecydowanych może przesądzić o ostatecznym wyniku.

Referendum budzi emocje i mobilizuje Islandczyków

Referendum cieszy się ogromnym zainteresowaniem społecznym. Przedterminowe głosowanie trwa już od końca lipca, a media relacjonują wysoką frekwencję. W tle tej historycznej decyzji pojawiają się strategiczne argumenty – Islandia, jako kraj położony w regionie Arktyki, zyskuje na znaczeniu geopolitycznym. Rosnące napięcia wokół Grenlandii i roszczenia prezydenta USA Donalda Trumpa tylko podgrzewają atmosferę.

Argumenty za i przeciw: gospodarka kontra tradycja

Zwolennicy integracji liczą na korzyści ekonomiczne: niższe stopy procentowe kredytów mieszkaniowych, spadek inflacji i tańsze produkty dzięki większej konkurencji. Przeciwnicy – głównie rolnicy, rybacy i branża wielorybnicza – obawiają się unijnych regulacji, które mogłyby ograniczyć ich działalność. Sceptycznie nastawione są także partie opozycyjne, w tym Partia Niepodległości.

Co dalej po referendum?

Jeśli Islandczycy opowiedzą się za kontynuacją negocjacji, nie oznacza to jeszcze automatycznego wejścia do UE. Ostateczna decyzja zapadnie w kolejnym referendum, gdy znane będą warunki akcesji. Przypomnijmy: Islandia złożyła wniosek o członkostwo w 2009 roku, ale proces akcesyjny został zamrożony w 2013 roku, a w 2015 oficjalnie wstrzymany.

Decyzja, która może zmienić przyszłość Islandii

Wszystko wskazuje na to, że sobotnie referendum będzie jednym z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Islandii. Wynik głosowania może przesądzić o kierunku, w jakim podąży kraj – czy zdecyduje się na bliższą współpracę z Unią Europejską, czy też postawi na niezależność i ochronę tradycyjnych gałęzi gospodarki. Ostateczne rozstrzygnięcie już za kilka dni!