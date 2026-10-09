Huragan Isaisas zmierza do Zatoki Meksykańskiej. „Uderzenie może nastąpić w najgorszym momencie”

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Huragan Isaias zmierzający ku Zatoce Meksykańskiej może sparaliżować tamtejsze rafinerie w czasie, gdy światowy system energetyczny już znajduje się na granicy wytrzymałości - ostrzega w piątek stacja CNN.

Ekspert ostrzega: Uderzenie huraganu może nastąpić w najgorszym momencie

Amerykańskie rafinerie pracują na najwyższych obrotach, by zrekompensować braki spowodowane wojną na Bliskim Wschodzie, a krajowe rezerwy strategiczne ropy naftowej spadły do najniższego poziomu od 1982 roku.

Dlatego uderzenie huraganu Isaias może nastąpić w najgorszym od 25 lat momencie – ocenił w rozmowie z CNN analityk Robert Yawger.

Rzeczywisty wpływ huraganu będzie zależał jednak od jego trasy i siły. Według prognoz z nocy z czwartku na piątek żywioł uderzy na wschód od Nowego Orleanu – kluczowego ośrodka rafineryjnego. Powinno to uchronić najważniejszą infrastrukturę energetyczną przed najsilniejszymi skutkami żywiołu.

Z kolei wielkie koncerny naftowe (Shell, Chevron czy BP) profilaktycznie ewakuowały z platform wiertniczych w Zatoce Meksykańskiej część personelu i ograniczyły wydobycie.

Zdaniem Andy’ego Lipowa, prezesa firmy naftowej Lipow Oil Associates, rafinerie położone na prognozowanej trasie huraganu odpowiadają za 14 procent mocy przerobowych amerykańskiego sektora rafineryjnego. Lipow przewiduje ponadto, że co najmniej część zakładów będzie musiała zmniejszyć tempo przerobu ropy na benzynę, olej napędowy i paliwo lotnicze.

Media: Zapasy osiągnęły najniższy poziom

CNN podkreśla, że w systemie nie ma żadnych rezerw, które pozwoliłyby zrekompensować utratę mocy przerobowych. „Zapasy destylatów – obejmujące głównie olej napędowy – osiągnęły najniższy poziom od czasu rozpoczęcia monitorowania danych na początku lat 80” - informuje amerykańska stacja.

Co więcej, w celu złagodzenia szoku energetycznego w ostatnim czasie Stany Zjednoczone intensywnie korzystały ze strategicznych rezerw ropy i obecnie dysponują zapasem około 280 mln baryłek.

„To najmniej od 1982 roku” - podkreśliła CNN.