Hiszpański kardynał oskarżony o molestowanie kobiet

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Hiszpański kardynał Cristóbal López Romero zawiesza swoją działalność po oskarżeniach o molestowanie kobiet. Watykan wszczął wstępne dochodzenie w tej sprawie. Duchowny zaprzecza wszystkim zarzutom i deklaruje pełną współpracę z prowadzącymi postępowanie.

Cristóbal López Romero, arcybiskup Rabatu w Maroku, poinformował o czasowym wycofaniu się z pełnienia publicznych obowiązków po pojawieniu się oskarżeń o niewłaściwe zachowanie wobec dorosłych kobiet – donosi Reuters, powołując się na informacje przekazane przez Watykan za pośrednictwem swojego serwisu informacyjnego.

W opublikowanym oświadczeniu duchowny przyznał, że jest przedmiotem oskarżeń dotyczących niestosownego zachowania wobec kobiet. Jak zaznaczył, w związku z tym Kościół katolicki rozpoczął wstępne postępowanie wyjaśniające.

O sprawie jako pierwsza poinformowała agencja AFP. Według jej ustaleń co najmniej pięć kobiet oskarżyło 74-letniego kardynała o napaści na tle seksualnym.

López Romero stanowczo odrzuca wszystkie zarzuty. Podkreśla, że nie dopuścił się ani napaści, ani przemocy, ani molestowania seksualnego. Zapowiedział również pełną współpracę ze śledczymi Watykanu.

Do czasu zakończenia postępowania kardynał zrezygnował z przewodniczenia publicznym uroczystościom religijnym oraz udziału w działalności duszpasterskiej, aby – jak wyjaśnił – nie wpływać na przebieg śledztwa.

Cristóbal López Romero jest kardynałem od 2019 roku, a funkcję arcybiskupa Rabatu pełni od 2018 roku. W Kościele katolickim uchodzi za przedstawiciela bardziej progresywnego nurtu i był wymieniany w gronie potencjalnych kandydatów na papieża podczas ubiegłorocznego konklawe.