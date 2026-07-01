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Autokar wjechał w budynek. Pasażerowie w stanie krytycznym

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 1 lipca (13:58)

W hiszpańskim mieście Lleida doszło w środę rano do poważnego wypadku z udziałem autokaru. Pojazd uderzył w elewację jednego z budynków. 46 osób zostało rannych, cztery walczą o życie w szpitalu – informują lokalne służby.

Autokar wjechał w budynek. Pasażerowie w stanie krytycznym
Wypadek autokaru w Hiszpanii, fot. ALEX LOPEZ /PAP/EPA
  • W mieście Lleida w Hiszpanii doszło do wypadku autokaru, który uderzył w elewację budynku.
  • Jaki jest stan poszkodowanych?
  • Co było przyczyną tragedii?
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W środę około godziny 7:15 w mieście Lleida w Katalonii autokar przewożący pasażerów uderzył w elewację jednego z budynków. 

W wyniku tego zdarzenia 46 osób odniosło obrażenia, a cztery z nich są w stanie krytycznym – poinformowały lokalne służby ratunkowe. Autokar został kompletnie zniszczony.

Na miejscu pojawiły się służby ratunkowe. System Ratownictwa Medycznego (SEM) uruchomił aż jedenaście jednostek ratowniczych, śmigłowiec medyczny oraz zespół psychologów, by zapewnić wsparcie zarówno poszkodowanym, jak i ich bliskim. 

Najciężej ranni zostali przetransportowani do Szpitala Arnau de Vilanova, gdzie lekarze walczą o ich życie.

Wśród poszkodowanych jest 32 pasażerów z lekkimi obrażeniami. Część z nich została przewieziona do lokalnych ośrodków zdrowia, inni otrzymali pomoc medyczną na miejscu i po badaniach zostali wypisani do domów.

W akcji ratunkowej uczestniczyło również czternaście zastępów straży pożarnej. Strażacy ewakuowali pasażerów z rozbitego autokaru, zabezpieczyli miejsce zdarzenia i współpracowali z ratownikami medycznymi w udzielaniu pomocy rannym. 

Przyczyny wypadku są wciąż badane. Śledczy analizują zarówno stan techniczny pojazdu, jak i warunki panujące na drodze tuż przed zdarzeniem. Wiadomo, że autokar z nieznanych dotąd powodów zjechał z jezdni i uderzył w budynek.

Źródło: RMF24
Tagi: wypadek Hiszpania

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