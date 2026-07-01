RMF24

W hiszpańskim mieście Lleida doszło w środę rano do poważnego wypadku z udziałem autokaru. Pojazd uderzył w elewację jednego z budynków. 46 osób zostało rannych, cztery walczą o życie w szpitalu – informują lokalne służby.

W środę około godziny 7:15 w mieście Lleida w Katalonii autokar przewożący pasażerów uderzył w elewację jednego z budynków.

W wyniku tego zdarzenia 46 osób odniosło obrażenia, a cztery z nich są w stanie krytycznym – poinformowały lokalne służby ratunkowe. Autokar został kompletnie zniszczony.

Na miejscu pojawiły się służby ratunkowe. System Ratownictwa Medycznego (SEM) uruchomił aż jedenaście jednostek ratowniczych, śmigłowiec medyczny oraz zespół psychologów, by zapewnić wsparcie zarówno poszkodowanym, jak i ich bliskim.

Turcja: Wypadek z udziałem polskich turystów. Są ranni W Antalyi na południu Turcji samochód osobowy zderzył się z autokarem, którym podróżowali Polacy. Jak przekazał rzecznik resortu spraw zagranicznych Maciej Wewiór, kilkanaście osób zostało poszkodowanych.

Najciężej ranni zostali przetransportowani do Szpitala Arnau de Vilanova, gdzie lekarze walczą o ich życie.

Wśród poszkodowanych jest 32 pasażerów z lekkimi obrażeniami. Część z nich została przewieziona do lokalnych ośrodków zdrowia, inni otrzymali pomoc medyczną na miejscu i po badaniach zostali wypisani do domów.

W akcji ratunkowej uczestniczyło również czternaście zastępów straży pożarnej. Strażacy ewakuowali pasażerów z rozbitego autokaru, zabezpieczyli miejsce zdarzenia i współpracowali z ratownikami medycznymi w udzielaniu pomocy rannym.

Przyczyny wypadku są wciąż badane. Śledczy analizują zarówno stan techniczny pojazdu, jak i warunki panujące na drodze tuż przed zdarzeniem. Wiadomo, że autokar z nieznanych dotąd powodów zjechał z jezdni i uderzył w budynek.