Zrobił to jako pierwszy. Macron z historyczną wizytą w Syrii

RMF24

Emmanuel Macron, prezydent Francji, przybył do syryjskiej stolicy jako pierwszy przywódca państwa zachodniego od czasu obalenia reżimu Baszara al-Asada w grudniu 2024 roku. Wizyta ta, jak podkreślają obserwatorzy, ma wymiar nie tylko polityczny, ale również symboliczny.

Na płycie lotniska francuskiego prezydenta powitał szef syryjskiej dyplomacji, Asad al-Szajbani. Wizyta Macrona nie była wcześniej zapowiadana przez Pałac Elizejski – jak tłumaczono, zdecydowały o tym względy bezpieczeństwa. Wciąż bowiem, mimo zakończenia wojny domowej, Syria pozostaje krajem niestabilnym, gdzie regularnie dochodzi do aktów przemocy. W miniony czwartek w zamachu bombowym w centrum Damaszku zginęło 10 osób.

Misja pokoju i pojednania

Prezydent Macron nie krył, że jego wizyta ma na celu wsparcie procesu odbudowy Syrii i budowania nowego ładu politycznego. „Przyjeżdżam, by wyrazić zaangażowanie Francji wobec narodu syryjskiego. Dla suwerennej Syrii, zjednoczonej w swojej różnorodności i (żyjącej) w pokoju z sąsiadami. Razem otwórzmy nowy rozdział stabilności i pokoju” – napisał Macron na platformie X, podkreślając wagę pojednania i współpracy.

Pałac Elizejski w oficjalnym komunikacie zaznaczył, że celem wizyty jest promowanie „Syrii, wolnej (...) szanującej każdą ze swoich składowych” oraz takiej, która będzie odgrywać rolę moderatora napięć w regionie Bliskiego Wschodu. W tym kontekście obecność Macrona w Damaszku ma być wyraźnym sygnałem wsparcia dla nowego syryjskiego przywództwa i zachętą do dalszych reform.

Ważnym elementem wizyty francuskiego prezydenta było przekazanie stronie syryjskiej 23 artefaktów archeologicznych, które przed wybuchem wojny domowej zostały wypożyczone przez Francję. Obiekty te, pochodzące z różnych epok, mają ogromne znaczenie dla syryjskiego dziedzictwa kulturowego. Ich powrót do ojczyzny jest symbolem odbudowy tożsamości narodowej i początkiem nowego etapu w relacjach francusko-syryjskich.

Nowe władze Syrii – zmiana kursu po latach dyktatury

Syria od grudnia 2024 roku znajduje się w zupełnie nowej rzeczywistości politycznej. Po ponad pięciu dekadach rządów klanu Asadów, władzę przejął Ahmed al-Szara, lider sojuszu rebelianckich bojówek, który zdołał zjednoczyć opozycję i doprowadzić do obalenia reżimu. Szara, w przeciwieństwie do swoich poprzedników, stawia na bliskie kontakty z Turcją i państwami arabskimi, a także dąży do zbliżenia z Zachodem.

Od momentu przejęcia władzy Szara konsekwentnie modyfikuje syryjski ustrój polityczny. Na początku lipca zakończyło się formowanie nowego parlamentu – Zgromadzenia Ludowego, które liczy 210 deputowanych. 70 z nich powołuje prezydent, a 140 wybieranych jest w wyborach. W październiku 2025 roku podczas pośredniego głosowania wybrano 119 posłów. Wybory nie zostały przeprowadzone na terenach niekontrolowanych przez władzę centralną, zamieszkanych przez Kurdów i druzów. Kadencja nowego parlamentu potrwa dwa i pół roku, a jego głównym zadaniem będzie przygotowanie nowej konstytucji i przeprowadzenie kolejnych wyborów.

Po zakończeniu oficjalnych uroczystości w Damaszku, Emmanuel Macron i Ahmed al-Szara udadzą się razem do Ankary, gdzie we wtorek rozpocznie się szczyt NATO.