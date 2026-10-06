Gwiazdor „American Idol” skazany na dożywocie za brutalne morderstwo żony

RMF24

Finał sprawy, która wstrząsnęła Ameryką. Caleb Flynn, były uczestnik popularnego programu „American Idol”, został skazany na dożywotnie więzienie bez prawa do zwolnienia warunkowego za zamordowanie swojej żony.

Caleb Flynn, niegdyś rozpoznawalny z telewizyjnych występów, dziś stał się symbolem upadku i tragedii. W poniedziałek sąd ogłosił wyrok dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości ubiegania się o przedterminowe zwolnienie. Flynn został uznany za winnego aż dziewięciu zarzutów, w tym morderstwa ze szczególnym okrucieństwem.

Sędzia Jeannine Pratt określiła czyny Flynna jako odrażające. Zwróciła też uwagę na fakt, że Flynn wykorzystywał swoją pozycję w kościele do manipulowania innymi.

Łzy, przeprosiny i zaprzeczenia

Podczas rozprawy Flynn nie krył emocji. Ze łzami w oczach przeprosił swoje córki oraz rodzinę zamordowanej żony. Wciąż będę walczył o udowodnienie swojej niewinności. Nie zabiłem mojej żony – zapewniał, cytowany przez CNN. Przeprosił także za wcześniejsze „pełne nienawiści” słowa kierowane pod adresem Ashley.

Rodzina Ashley Flynn nie kryła bólu po stracie bliskiej osoby. Ojciec zamordowanej, Todd Smith, podkreślił, że choć wybaczają skazanemu, domagają się pełnej kary przewidzianej przez prawo. Jak dodał, brakuje słów, by opisać poczucie straty i zdrady.

Siostra ofiary, Kayla Keyt, również wyraziła przebaczenie zarówno dla Flynna, jak i jego kochanki, podkreślając znaczenie wiary. Szwagier, Matthew Keyt, opowiadał o codzienności osieroconych córek, które odwiedzają grób matki i próbują na nowo ułożyć sobie życie.

Wzruszające słowa padły także z ust 12-letniej Alyssy, córki Flynna: Mam nadzieję, że zrozumiesz konsekwencje swoich czynów. Młodsza Ava nazwała matkę „idealną osobą” i zadała ojcu pytanie, które poruszyło wszystkich: Jak mogłeś coś takiego zrobić?

Motyw zbrodni: romans i dramatyczna decyzja

Według ustaleń prokuratury, motywem zbrodni był romans Flynna. Jak podaje Associated Press, dzień przed zabójstwem mężczyzna wysłał do kochanki wiadomość: Wybieram ciebie. Jestem wolny. Jutro przejdę do czynów.

Ashley była nauczycielką i trenerką siatkówki. Według śledczych Flynn zastrzelił żonę, a następnie upozorował włamanie do ich domu w Tipp City. Do końca utrzymywał, że Ashley padła ofiarą intruza, jednak dowody i zeznania świadków nie pozostawiły wątpliwości.