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Kąpiel w Bałtyku zamiast prysznica. Nietypowa prośba do turystów z powodu deficytu wody

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 5 lipca (13:09)

Na Gotlandii turyści zachęcani są przez lokalne władze do mycia się w Morzu Bałtyckim. Z powodu deficytu wody, z którym boryka się szwedzka wyspa, przedsiębiorstwo wodociągowe już wcześniej obniżyło ciśnienie w kranach. W niektórych hotelach rozdawane jest specjalne, przyjazne dla środowiska mydło, które zawiera miód i olej kokosowy.

Kąpiel w Bałtyku zamiast prysznica. Nietypowa prośba do turystów z powodu deficytu wody
Zachód słońca nad Morzem Bałtyckim w Visby na szwedzkiej wyspie Gotlandia /Shutterstock
  • Na Gotlandii z powodu deficytu wody lokalne władze zachęcają turystów do mycia się w Morzu Bałtyckim, oferując przyjazne dla środowiska mydło z miodem i olejem kokosowym oraz organizując pokazy kąpieli morskich jako alternatywy dla prysznica.
  • Zużycie wody na wyspie wzrasta latem o 30 proc.
  • W Visby obniżono ciśnienie wody i zamknięto niektóre ujęcia, a podobne kampanie oszczędzania wody prowadzone są także w innych regionach Szwecji, m.in. w Malmoe i Skanii.
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Problem z wodą na Gotlandii. Nietypowa prośba do turystów

W największym mieście na wyspie, Visby, w punkcie informacji turystycznej, a także w niektórych hotelach dla gości przygotowano specjalne mydło do kąpieli w słonej wodzie. Środek, zawierający olej kokosowy i miód, jest przyjazny dla środowiska. 

W ramach promocji na plaży przeprowadzono nawet kurs, pokazując jak w praktyce zastąpić prysznic kąpielą w morzu. „To fantastyczne przeżycie!” – przekonują lokalne władze.

Na Gotlandii, popularnym nie tylko wśród Szwedów miejscem spędzania urlopów, zużycie wody z miejskiego ujęcia wzrasta latem o 30 proc. 

W tym roku znany od lat problem niedoborów wody jeszcze się pogłębił. Przyczyna to niewielkie opady zimą i wiosną, a także wydobycie wapienia na wschodzie wyspy, wymagające dużych ilości wody.

Według władz regionu jedno mycie w morzu pozwala zaoszczędzić od 60 do 90 litrów wody. Tyle średnio zużywa człowiek, gdy bierze prysznic.

W czerwcu spółka wodociągowa w Visby zdecydowała o prewencyjnym obniżeniu ciśnienia wody, a także zamknęła kilka ujęć na wyspie. Niedobory wody związane z niskim poziomem wód powierzchniowych i gruntowych występują również w Skanii na południu Szwecji. Kampanię zachęcającą mieszkańców i turystów do oszczędzania wody prowadzą też władze Malmoe.

 

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: brak wody Gotlandia

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