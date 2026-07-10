„Głowa i ramiona wystawały przez rozbite okno”. Horror podczas lotu Ryanaira

Samolot startował z Salonik o godzinie 6:12 czasu lokalnego. Według portalu aero.de maszyna wzniosła się na wysokość około 4,5 km, gdy pasażerowie usłyszeli głośny huk, a jedno z okien kabiny pękło.
Jego głowa i ramiona wystawały przez rozbite okno - relacjonował greckiemu nadawcy ERT świadek zdarzenia. 61-letni obywatel Serbii miał zapięte pasy, a przed wypadnięciem przez okno uchroniła go żona i współpasażerowie, którym udało się wciągnąć mężczyznę do środka.
„Nie mogliśmy oddychać”
W kabinie doszło do dekompresji, a z sufitu opadły maski tlenowe. Większość z nas zasnęła, gdy nagle usłyszeliśmy głośny huk – relacjonowała jedna z pasażerek dla Radia w Salonikach. Od razu zorientowaliśmy się, że doszło do dekompresji. Nie dało się oddychać, słychać było krzyki. Na początku myślałam, że ktoś przypadkiem otworzył drzwi awaryjne - dodała.
Piloci natychmiast rozpoczęli awaryjne lądowanie. Maszyna zawróciła do Salonik, gdzie w gotowości czekały straż pożarna, karetki i policja. Samolot wylądował bezpiecznie.
Poszkodowany mężczyzna został przewieziony karetką do szpitala w Salonikach.