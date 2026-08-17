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Gigantyczna wygrana w niemieckim Lotto. Czekali od marca

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 17 sierpnia (10:30)

Jeszcze nigdy tak długo nie czekano na główną wygraną w niemieckim Lotto. Po raz pierwszy od marca szczęśliwiec bezbłędnie wytypował sześć liczb oraz tzw. super liczbę. 50 mln euro wygrano w Turyngii - podała dpa.

Gigantyczna wygrana w niemieckim Lotto. Czekali od marca
W niemieckim Lotto padła ogromna wygrana, zdj. ilustracyjne /Shutterstock
  • Po raz pierwszy od marca 2026 roku w niemieckim Lotto padła główna wygrana.
  • Ze względu na długie oczekiwanie na zwycięzcę, pula nagród wzrosła do ponad 121 mln euro. Co to oznacza?
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Wygraną przyniosło losowanie przeprowadzone w sobotę.

Niemieckie Lotto działa od października 1955 roku. Nigdy wcześniej na główną wygraną nie trzeba było czekać tak długo. Poprzedni „jackpot” padł 25 marca 2026 roku i trafił do gracza z Bawarii.

Zgodnie z niemieckimi przepisami „jackpot” w grze „6 z 49” nie może przekroczyć 50 mln euro.

Ponieważ przez wiele tygodni nie było zwycięzcy, łączna pula zgromadzonych środków wzrosła ostatnio do ponad 121 mln euro. 

Oznacza to, że również kolejne losowanie rozpocznie się od maksymalnej kwoty 50 mln euro. Taka sytuacja zdarzy się po raz pierwszy w ponad 70-letniej historii niemieckiego Lotto.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Niemcy Lotto
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