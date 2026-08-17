Gigantyczna wygrana w niemieckim Lotto. Czekali od marca

RMF24

Jeszcze nigdy tak długo nie czekano na główną wygraną w niemieckim Lotto. Po raz pierwszy od marca szczęśliwiec bezbłędnie wytypował sześć liczb oraz tzw. super liczbę. 50 mln euro wygrano w Turyngii - podała dpa.

Wygraną przyniosło losowanie przeprowadzone w sobotę.

Niemieckie Lotto działa od października 1955 roku. Nigdy wcześniej na główną wygraną nie trzeba było czekać tak długo. Poprzedni „jackpot” padł 25 marca 2026 roku i trafił do gracza z Bawarii.

Zgodnie z niemieckimi przepisami „jackpot” w grze „6 z 49” nie może przekroczyć 50 mln euro.

To już szósta „szóstka” w tym mieście. Kumulacja w Lotto rozbita We wczorajszym losowaniu Lotto padła „szóstka”. Ponad 6 milionów złotych wygrała osoba, która odwiedziła kolekturę w Słupsku.

Ponieważ przez wiele tygodni nie było zwycięzcy, łączna pula zgromadzonych środków wzrosła ostatnio do ponad 121 mln euro.

Oznacza to, że również kolejne losowanie rozpocznie się od maksymalnej kwoty 50 mln euro. Taka sytuacja zdarzy się po raz pierwszy w ponad 70-letniej historii niemieckiego Lotto.