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We wczorajszym losowaniu Lotto padła „szóstka”. Ponad 6 milionów złotych wygrała osoba, która odwiedziła kolekturę w Słupsku.

To już szósta „szóstka” w tym mieście. Kumulacja w Lotto rozbita (fot. Mariola Anna S)

To już szósta „szóstka” w tym mieście. Kumulacja w Lotto rozbita (fot. Mariola Anna S) / Shutterstock

We wtorkowym losowaniu Lotto wylosowane zostały liczby 11, 22, 25, 28, 31, 33. Znalazły się na kuponie osoby, która odwiedziła kolekturę przy ul. Szafranka 1 w Słupsku. Dzięki temu wygrała 6 350 587,00 zł.

Wiadomo, że szczęśliwiec zagrał metodą na chybił trafił. Jego „szóstka” jest szóstą w historii Słupska. Najwyższa wygrana - ponad 24,6 mln złotych - padła w tym mieście w grudniu 2016 r.

Zmiany w Lotto już w przyszłym tygodniu

Już w przyszłym tygodniu w Lotto zajdą spore zmiany. Pula gwarantowana na wygrane I stopnia wzrośnie z 2 000 000 zł do 3 000 000 zł. Gwarantowana wygrana za trafienie „trójki” wyniesie 35 zł zamiast dotychczasowych 24 zł.

Od 18 sierpnia cena pojedynczego zakładu Lotto wyniesie 5 zł, a udział w grze Lotto Plus będzie kosztował dodatkowy 1 zł.

Najwyższe wygrane w Lotto w Polsce

Najwyższa wygrana w historii Lotto w Polsce padła w Skrzyszowie w Małopolsce 16 marca 2017 roku. To 36 726 210,20 zł.

Na drugim miejscu zestawienia są dolnośląskie Ziębice (35 234 116,20 zł). Podium zamyka imponująca wygrana z Gdyni, która padła w 2012 r. - 33 787 496,10 zł.

Więcej informacji o najwyższych wygranych w Lotto można znaleźć tutaj.