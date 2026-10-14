Gigantyczna kara dla Bank of America. W tle poważne zarzuty

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Ponad 1,2 mld dolarów kary ma zapłacić Bank of America za uchybienia w systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy i naruszenia sankcji - poinformował we wtorek Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych. Chodzi m.in. o niezgłoszone podejrzane transakcje warte ponad 5 mld dolarów oraz płatności powiązane z sankcjami wobec Rosji i Iranu.

W komunikacie Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych wskazano, że Bank of America, drugi co do wielkości bank w USA, nie wywiązał się w odpowiedni sposób z obowiązku zgłoszenia władzom podejrzanych transakcji o łącznej wartości ponad 5 mld dolarów.

To trzecia pod względem wysokości kara nałożona przez Departament Skarbu w historii.

„Kiedy bank tej wielkości nie wywiązuje się ze swoich obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i przestrzegania sankcji, konsekwencje wykraczają daleko poza jego własne struktury, narażając cały amerykański system finansowy na poważne ryzyko związane z nielegalnymi przepływami finansowymi” - podkreślił sekretarz skarbu Scott Bessent.

Z odrębnej ugody, opiewającej na 11,6 mln dolarów, zawartej z Biurem Kontroli Aktywów Zagranicznych, wynika, że bank przetworzył płatności o wartości milionów dolarów, które miały naruszać sankcje nałożone m.in. na Rosję i Iran.

Bank of America poinformował, że współpracuje z organami nadzoru w celu uzgodnienia warunków zakończenia postępowań w tej sprawie. „Przestrzeganie przepisów dotyczących przeciwdziałania przestępczości finansowej to poważna sprawa i jesteśmy odpowiedzialni za to, by właściwie wywiązywać się z tego obowiązku” - oświadczył rzecznik banku.