Francja walczy z ogniem. Ewakuacja ponad 150 tys. osób w Żyrondzie, Bordeaux może odetchnąć

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Szef MSW Francji Laurent Nunez poinformował w sobotę, że ewakuacja w departamencie Żyrondy w południowo-zachodniej Francji objęła dotąd 167 tys. osób, z czego 57 tys. - w nocy z piątku na sobotę. Mer Bordeaux Thomas Cazenave poinformował, że ewakuacja w tym mieście nie jest obecnie planowana.

Francja walczy z ogiem. Ewakuacja 167 tys. osób w Żyrondzie



Jak przekazał minister Nunez, w Żyrondzie pożar objął dotąd powierzchnię co najmniej 40 tys. hektarów. Ogółem pożary w różnych miejscach Francji od początku stycznia tego roku zniszczyły łącznie 98 tys. ha terenu. Podkreślił, że stanowi to rekord w historii dotychczasowych pożarów.

Głównym miastem departamentu Żyrondy jest Bordeaux. Jak poinformował Nunez, ogień jest teraz około 30 km na zachód od miasta.

Naszym zadaniem jest przewidzenie wszystkich sytuacji - mówił szef MSW, dodając, że premier Sebastien Lecornu poprosił o opracowanie wszystkich scenariuszy, w tym ewakuacji Bordeaux, „nawet, jeśli robimy wszystko, by nie doszło do tego scenariusza”.

Strażacy w Żyrondzie przygotowują teraz rowy, stosują substancje gaśnicze i inne sposoby na zablokowanie ognia - opisał minister.

Ze swej strony mer Bordeaux powiedział w sobotę wczesnym popołudniem, że mieszkańcy nie przygotowują się do wyjazdu. Jak wyjaśnił mer, tego miasta nie dotyczy plan prewencyjnej ewakuacji, która trwa w gminach na zachód od Bordeaux. Nie ma tego na agendzie - podkreślił Cazenave, zastrzegając, że miasto jest gotowe na każdą ewentualność.

Rząd Francji zmobilizował żołnierzy, by wsparli strażaków. Premier Lecornu zwrócił się w sobotę do armii o skierowanie wojskowego samolotu transportowego A400M. Szef rządu zwołał na popołudnie w sobotę spotkanie rządowej grupy kryzysowej.

Prewencyjną ewakuację ogłoszono w nocy z piątku na sobotę w gminach leżących na zachód od Bordeaux: Saint-Médard-en-Jalles, Le Haillan, Saint-Jean-d’Illac, Martignas-sur-Jalle i Saint-Aubin-de-Medoc. Ewakuacja ta dotyczy także częściowo dwóch gmin bezpośrednio graniczących z Bordeaux: Merignac i Eysines. Merignac jest najbardziej zaludnioną gminą na przedmieściach Bordeaux.

Pożar w Żyrondzie zaczął się w środę w rejonie miejscowości Saumos. Podsycany przez wiatr, rozprzestrzenił się bardzo szybko po terenach porośniętych gęstym sosnowym lasem. Dotarł do sąsiednich miejscowości: Le Porge i Lege-Cap-Ferret, leżących na północ od zatoki Arcachon. Później wiatr skierował ogień w stronę Bordeaux.

Równolegle trwa pożar w sąsiednim departamencie Landy (Landes) na południe od zatoki Arcachon. W Landach ewakuacja objęła dotąd około 30 tysięcy ludzi - poinformował w sobotę minister Nunez. Oznacza to, że łącznie na południowym zachodzie Francji ewakuowano z powodu pożaru około 200 tys. osób.