RMF24

Międzynarodowa Federacja Szachowa (FIDE) zawiesiła rosyjskiego arcymistrza Vladimira Kramnika na rok za naruszenie kodeksu etycznego. Powodem były publiczne, niepoparte dowodami oskarżenia o oszustwo komputerowe wobec arcymistrzów Dawida Nawary i zmarłego w 2025 roku Daniela Naroditskiego.

Komisja etyki FIDE uznała, że Kramnik bezpodstawnie zarzucał oszukiwanie zarówno czeskiemu arcymistrzowi Dawidowi Nawarze, jak i amerykańskiemu szachiście Danielowi Naroditskiemu.

Komisja uznała Kramnika winnym wielokrotnego naruszenia przepisów dotyczących godności osobistej, szacunku, przeciwdziałania nękaniu i cyberprzemocy, odpowiedzialności jako wzór do naśladowania oraz nieudzielenia współpracy w trakcie dochodzenia. Uznano także, że publiczne oskarżenia o oszustwa, bez odpowiednich dowodów i poza oficjalnymi procedurami, naraziły innych zawodników na nieuzasadnione szkody wizerunkowe i psychiczne.

Władimir Kramnik został zawieszony na dwa lata w udziale w oficjalnych rozgrywkach FIDE oraz pełnieniu funkcji oficjalnych, z czego ostatni rok dyskwalifikacji jest w zawieszeniu na trzyletni okres próbny. Dodatkowo nałożono na niego obowiązek 12 miesięcy nieodpłatnej pracy na rzecz społeczności szachowej. Decyzja może zostać zaskarżona do Izby Odwoławczej Komisji Etyki FIDE w ciągu 21 dni.

Sam arcymistrz nazwał decyzję FIDE „absolutnym bezprawiem” i zapowiedział odwołanie.

Daniel Naroditsky, znany popularyzator szachów w USA, zmarł w październiku 2025 roku w wieku 29 lat.

Dawid Navara, 13-krotny mistrz Czech, przyznał, że po oskarżeniach Kramnika miał myśli samobójcze.

Tragiczny finał konfliktu: Władimir Kramnik kontra Daniel Naroditsky

Władimir Kramnik, były mistrz świata, od 2023 roku coraz głośniej alarmował o rzekomej pladze oszustw w szachach online. Wkrótce na celowniku znalazł się Daniel Naroditsky – znany streamer i komentator, który konsekwentnie zaprzeczał wszelkim nieprawidłowościom. Kramnik, nie przedstawiając twardych dowodów, publicznie sugerował, że Naroditsky korzysta z komputerowego wspomagania podczas gry.

Kramnik publikował kolejne insynuacje, domagał się śledztwa i groził pozwami. Naroditsky, początkowo powściągliwy, w końcu publicznie bronił swojego dobrego imienia, mówiąc o ogromnej presji i szkodach psychicznych, jakie wywołały oskarżenia. W obronie Amerykanina stanęła większość środowiska szachowego, jednak cień podejrzeń i fala hejtu w internecie nie ustawały.

W październiku 2025 roku Daniel Naroditsky zmarł w wieku 29 lat. Oficjalna przyczyna śmierci nie została podana do publicznej wiadomości, jednak wielu komentatorów i arcymistrzów wprost obarczyło Kramnika moralną odpowiedzialnością za tragedię.