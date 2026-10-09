Europejski kraj skręca w prawo? Sondaże nie pozostawiają złudzeń

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Dwa najnowsze badania opinii publicznej wskazują, że po przedterminowych wyborach parlamentarnych w Hiszpanii - zaplanowanych na 29 listopada - największe szanse na zdobycie większości mogą mieć ugrupowania prawicowe. Konserwatywna Partia Ludowa utrzymuje wyraźne prowadzenie, a poparcie zwiększa także Vox.

Widok na Madryt; najnowsze sondaże wskazują, że Hiszpanie chcą głosować na prawicę (zdjęcie ilustracyjne)

Widok na Madryt; najnowsze sondaże wskazują, że Hiszpanie chcą głosować na prawicę (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Z sondażu niepublicznej pracowni DYM dla dziennika „20 minutos” wynika, że na konserwatywną Partię Ludową (PP), kierowaną przez Alberto Núñeza Feijóo, chce głosować niemal 35 proc. ankietowanych. Według wyliczeń mogłoby to dać ugrupowaniu od 140 do 148 mandatów.

Drugie miejsce zajmuje skrajnie prawicowy Vox Santiago Abascala, popierany przez nieco ponad 17 proc. respondentów. Partia mogłaby liczyć na 58–61 miejsc w parlamencie. Rządząca Socjalistyczna Partia Robotnicza (PSOE) premiera Pedro Sáncheza uzyskała nieco ponad 26 proc. wskazań, co miałoby przełożyć się na 102–105 mandatów.

Po lewej stronie sceny politycznej Sumar może liczyć na 4,5 proc. poparcia, a Podemos na prawie 4 proc.

Po lewej stronie sceny politycznej znajdują się jeszcze Sumar, na który chce zagłosować 4,5 proc. badanych (6-7 mandatów), oraz Podemos, który może liczyć na poparcie rzędu niespełna 4 proc. (2-3 mandaty).

Rządzący tracą względem 2023 roku, ale poprawiają wynik

W porównaniu z wyborami z 2023 roku rządząca Socjalistyczna Partia Robotnicza notuje w tym sondażu spadek, podczas gdy Vox zyskuje niemal 5 punktów procentowych. Poparcie dla Partii Ludowej pozostało zbliżone do wyniku z ostatniego głosowania.

Największy spadek odnotował Sumar - niemal 8 punktów procentowych. Jednocześnie badanie dla „20 minutos” wskazuje, że socjaliści zahamowali trend spadkowy. W zestawieniu z poprzednim sondażem ich wynik wzrósł o prawie 2 punkty procentowe.

Podobne wnioski płyną z badania pracowni 40db dla publicznej rozgłośni Cadena SER i dziennika „El País”. PP uzyskała w nim niemal 32 proc. poparcia, Vox - prawie 19 proc., a PSOE - nieco ponad 28 proc. W tym sondażu Vox poprawiło wynik względem poprzednich wyborów o 6,5 punktu procentowego, a socjaliści stracili blisko 4 punkty.

Co ciekawe, w przeprowadzonym jeszcze przed decyzją o rozwiązaniu parlamentu sondażu publicznego instytutu socjologicznego CIS, to rządząca PSOE cieszy się największym poparciem (31 proc.); PP uzyskało w tym badaniu 25,5 proc., a Vox - 16,6 proc.

Przedterminowe wybory w Hiszpanii

Premier Pedro Sánchez podjął w poniedziałek decyzję o rozpisaniu przedterminowych wyborów po tym, jak trzy dni wcześniej Kongres Deputowanych nie zatwierdził dekretów jego mniejszościowego rządu zwiększających ochronę lokatorów. W tle kampanii pozostają protesty związane z kryzysem mieszkaniowym oraz skutki letniego kryzysu migracyjnego w Ceucie.

Hiszpania to jeden z trzech krajów Unii Europejskiej, w której obecnie rządzi lewica.