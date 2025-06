Władze Czarnogóry planują rozpocząć produkcję dronów we współpracy z firmą z USA. Pierwsza seria tych urządzeń zostanie przekazana Ukrainie - poinformował w niedzielę portal Moscow Times, powołując się na dokument przyjęty przez czarnogórski rząd.

Czarnogóra chce produkować drony. Pierwsze mają trafić na Ukrainę (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Argumentując decyzję podjętą kilka dni temu, rząd w Podgoricy podkreślił, że ma ona "zwiększyć zdolności czarnogórskiej armii, wesprzeć potrzeby obronne Ukrainy oraz stworzyć z Czarnogóry ważnego dostawcę najnowocześniejszego sprzętu obronnego".

Nie ujawniono, kiedy rozpocznie się produkcja bezzałogowców ani ile środków z budżetu Czarnogóry zostanie przeznaczonych na ten cel. Plan zostanie wsparty przez Stany Zjednoczone kwotą do 15 mln dolarów. Nie jest jeszcze jasne, gdzie powstanie zakład i ile zatrudni osób.

W projekcie bierze udział osiem ministerstw Czarnogóry, Agencja Lotnictwa Cywilnego i Port Lotniczy Podgorica. W produkcję mają zostać zaangażowane firma amerykańska i przedsiębiorstwa lokalne działające już w sektorze obronnym.

"Inwestycje w zdolności obronne, takie jak amerykańskie bezzałogowe systemy powietrzne, pokazują powagę, z jaką Czarnogóra podchodzi do kwestii wypełniania zobowiązań wobec NATO w czasie, gdy apelujemy do Europy o wzięcie na siebie większego zaangażowania we własne bezpieczeństwo" - stwierdziła ambasada USA w Podgoricy.

Oczekuje się, że umowa, do której podpisania w liście intencyjnym zobowiązał się czarnogórski rząd, zostanie zawarta we wrześniu - podały czarnogórskie media.

Pierwsze drony mają trafić na Ukrainę

W liście zaznaczono, że pierwsza wyprodukowana w Czarnogórze seria dronów zostanie przekazana Ukrainie. Od początku rosyjskiej inwazji Podgorica przekazała Kijowowi pomoc wojskową o wartości 11,3 mln euro i dołączyła do nakładanych na Rosję sankcji.

Czarnogóra i Ukraina uzgodniły w maju tekst dziesięcioletniej umowy obejmującej wsparcie w przypadku ataku zbrojnego, inwestycje w przemysł zbrojeniowy, współpracę wywiadowczą i odbudowę kraju ogarniętego wojną.

Umowa nie została jeszcze podpisana.