91-letni były premier Włoch Ciriaco De Mita, obecnie burmistrz swej rodzinnej miejscowości Nusco na południu kraju, ponownie będzie ubiegał się o ten urząd w wyborach samorządowych. Odbędą się one 26 maja razem z wyborami do Parlamentu Europejskiego.

"Jestem zdumiony triumfem głupoty w polityce" - powiedział dziennikowi "La Repubblica" były prominentny działacz Chrześcijańskiej Demokracji, niegdyś wieloletni parlamentarzysta i eurodeputowany oraz minister i szef rządu.

Weteran włoskiej polityki, obecny w niej od ponad 60 lat, jest surowym krytykiem rządzącej obecnie koalicji Ruchu Pięciu Gwiazd i Ligi.



De Mita, po raz pierwszy wybrany na burmistrza w 2014 roku, kiedy to otrzymał 80 procent głosów, postanowił ubiegać się o następną pięcioletnią kadencję. Jego rywalem jest młodszy prawie o połowę adwokat Francesco Biancaniello, popierany między innymi przez centrolewicę. Obaj walczyć będą o fotel burmistrza jednego z najpiękniejszych miasteczek we Włoszech.



Prasa podkreśla, że będzie to najciekawszy pojedynek zbliżających się wyborów samorządowych, które odbędą się w kilku częściach kraju.