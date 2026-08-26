Ekstremalne upały we Włoszech. Temperatura może sięgnąć nawet 45 stopni!

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Nad Włochy nadciąga kolejna fala ekstremalnych upałów. Począwszy od środy przyniesie temperatury, które na południu kraju, w tym w Apulii, mogą sięgnąć nawet 45 stopni Celsjusza. Od końca maja zanotowano dotychczas ponad 50 dni rekordowego gorąca.

Po kilku dniach nieznacznej poprawy sytuacji temperatury będą przez dłuższy czas wynosić ponad 35 stopni, a w niektórych częściach kraju wzrosną jeszcze o około 10 stopni.

„Takie morze jest jak kaloryfer”. Do Włoch nadciąga piąta fala upałów

Dziennik „La Repubblica” podkreśla, że włoskie morza są tak gorące, że ziemia nie może się ochłodzić. „Takie morze jest jak kaloryfer. Nagromadziło ciepło przez całe lato, a teraz stopniowo je oddaje. Jest to jedna z przyczyn utrzymywania się upałów” - dodała gazeta w związku z nadejściem piątej fali gorąca.

Według zapowiedzi będzie ona bardzo intensywna w czwartek i w piątek - zwłaszcza w południowych Włoszech. Tam fala dokuczliwych upałów potrwa do początku września. Przez większość lata ta część kraju uniknęła rekordowego upału. W tych dniach nastąpi jego pierwsze tak poważne uderzenie. Tam również, między innymi w Palermo na Sycylii i w Bari w Apulii, obowiązywać będą alerty, wprowadzane przez Ministerstwo Zdrowia.

Prognoza ekspertów

Eksperci wyjaśnili, że przy tak ciepłych morzach i takich anomaliach tegorocznego lata potrzeba dużo czasu, zanim temperatury się obniżą. Jak zaznaczyli, póki co wyż subtropikalny jest bardzo silny. Według miesięcznych prognoz, przygotowywanych przez lotnictwo wojskowe, także we wrześniu w całych Włoszech temperatury będą wyższe ponad średnią.

„Antycyklon afrykański pozostanie w Italii na dłużej” - zauważono.

Skutki finansowe tegorocznego lata Włosi odczuwają także wraz z kolejnymi rachunkami za prąd. Łączny koszt używania klimatyzacji w domu w letnich miesiącach oszacowano średnio na około 140 euro.