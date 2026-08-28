Dymisje w chińskim wojsku. Najbliżsi współpracownicy Xi Jinpinga stracili stanowiska

RMF24

Dwóch najwyższych rangą generałów zostało usuniętych z Centralnej Komisji Wojskowej Chin po śledztwie dotyczącym poważnych naruszeń prawa i dyscypliny. Decyzja ta wpisuje się w szeroko zakrojoną kampanię antykorupcyjną prowadzoną przez Xi Jinpinga, która nie oszczędza nawet najbliższych współpracowników chińskiego przywódcy.

W piątek Stały Komitet Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych oficjalnie usunął z państwowej Centralnej Komisji Wojskowej dwóch kluczowych dowódców: generała Zhang Youxia oraz generała Liu Zhenliego. Informację tę przekazała rządowa agencja Xinhua. Decyzja zapadła po zakończeniu śledztwa dotyczącego podejrzeń o korupcję na najwyższych szczeblach wojskowych.

Gen. Zhang Youxia, uważany za jednego z najpotężniejszych wojskowych w kraju i bliskiego współpracownika przewodniczącego Xi Jinpinga, był dotąd wiceprzewodniczącym Centralnej Komisji Wojskowej. Z kolei gen. Liu Zhenli pełnił funkcję szefa sztabu połączonego. Obaj zostali objęci śledztwem już na początku roku, gdy chińskie ministerstwo obrony ogłosiło dochodzenie w sprawie „poważnych naruszeń dyscypliny i prawa” – określenia, które w Chinach często oznacza zarzuty korupcyjne.

Kampania antykorupcyjna nie zwalnia tempa

Od czasu objęcia władzy przez Xi Jinpinga w 2012 roku, w Chinach trwa szeroko zakrojona kampania antykorupcyjna, która dotknęła już setki wysokich rangą urzędników i wojskowych. W minionym roku śledztwem objęto rekordową liczbę 65 dygnitarzy. Według zagranicznych obserwatorów, działania te mają nie tylko oczyścić aparat państwowy z korupcji, ale również umocnić pozycję Xi Jinpinga i wyeliminować potencjalnych rywali politycznych.

Chińskie media państwowe nie podały dotąd, kto obejmie stanowiska po zdymisjonowanych generałach. Głosowanie w parlamencie, które formalnie przypieczętowało ich odwołanie, dotyczyło na razie tylko państwowej Centralnej Komisji Wojskowej. W praktyce jednak zarówno partyjna, jak i państwowa CKW pozostają pod pełną kontrolą Xi Jinpinga, co zapewnia Komunistycznej Partii Chin pełną władzę nad armią.

Chiński przywódca wielokrotnie określał korupcję jako „największe zagrożenie” dla partii i państwa.