Dwie ofiary śmiertelne i rosnąca liczba zakażeń. Groźny wirus w Belgii

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We Flandrii, północnym regionie Belgii potwierdzono już 14 przypadków zakażenia wirusem Zachodniego Nilu. Na skutek zakażenia zmarły dwie osoby. Władze regionu apelują do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie środków ochrony przed komarami, które przenoszą wirusa.

Flamandzki Departament Zdrowia poinformował o dwóch zgonach spowodowanych zakażeniem wirusem Zachodniego Nilu. Obie osoby należały do grupy podwyższonego ryzyka ciężkiego przebiegu choroby. Szczegóły dotyczące wieku i okoliczności śmierci nie zostały ujawnione.

Według służb sanitarnych, wirus krąży lokalnie we Flandrii już od kilku miesięcy. Do tej pory potwierdzono 14 przypadków zakażenia, jednak rzeczywista liczba chorych może być znacznie wyższa. Większość infekcji przebiega łagodnie lub bezobjawowo, a tylko około 1 proc. zakażonych doświadcza poważnych komplikacji zdrowotnych.

Komary pod lupą służb sanitarnych

Wirus Zachodniego Nilu przenoszony jest głównie przez zakażone komary. Sezon ich aktywności we Flandrii trwa zazwyczaj do końca października, dlatego władze apelują o szczególną ostrożność. Zaleca się stosowanie repelentów, noszenie odzieży zakrywającej ciało oraz unikanie miejsc, gdzie komary mogą się rozmnażać.

Szczególnie narażone na poważne powikłania są osoby starsze oraz te z osłabionym układem odpornościowym. W przypadku zakażenia wirus może prowadzić do groźnych powikłań neurologicznych, takich jak zapalenie mózgu czy opon mózgowo-rdzeniowych.

Czym jest wirus Zachodniego Nilu?

Objawy chorobowe pojawiają się po 1-6 dniach od ukąszenia komara. Ich nasilenie zależy od wieku osoby zakażonej. U dzieci często jest to łagodna gorączka i złe samopoczucie, u młodzieży występują wysoka gorączka, zaczerwienienie spojówek, ból głowy, ból mięśni, natomiast u osób starszych na skutek zakażenia może dochodzić do zaplenia mózgu i opon mózgowych oraz ogólnego wycieńczenia.

W leczeniu nie ma specyficznej terapii. Stosuje się głównie leczenie zmierzające do złagodzenia objawów np. obniżania gorączki, łagodzenia bólu itp. Nie ma też dostępnej szczepionki przeciwko tej chorobie.

Główną metodą jej zapobiegania jest zmniejszenie narażenia na ukąszenia komarów.