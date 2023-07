Uratowali tonących w morzu kobietę i mężczyznę. Dwaj polscy policjanci zostali bohaterami Makarskiej, położonej w południowo-wschodniej Chorwacji - pisze w środę dziennik "Jutarnji list".

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Tragedii w Makarskiej udało się we wtorek uniknąć dzięki szybkiej reakcji polskich policjantów. Piotr Filar i Marcin Czyż, którzy pracują w komisariacie w tym położonym nad Morzem Adriatyckim mieście, przebywali na plaży po służbie, gdy w pewnym momencie usłyszeli, jak ktoś woła o pomoc z morza - podaje chorwacki dziennik.

Policjanci zobaczyli tonących kobietę i mężczyznę, szybko złapali leżącą na plaży deskę do sportów wodnych i popłynęli do potrzebujących pomocy turystów. Mężczyzna z powodu kontuzji barku nie mógł samodzielne pływać, a próbująca pomóc mu kobieta nie była w stanie wydobyć go na brzeg samodzielnie. "Pomogli im polscy policjanci, którzy zapobiegli w ten sposób tragedii" - informuje "Jutarnji list".

Po południu policjanci pełnili służbę w rejonie Makarskiej, obeszli centrum miasta i przypadkiem spotkali mężczyznę, którego uratowali kilka godzin wcześniej. Rozpoznał ich i dowiedział się, że to policjanci z Polski, którzy w sezonie letnim pracują w Chorwacji.

Dwaj Polacy - jak informuje chorwacki komisariat - są zadowoleni, że mogli pomóc przebywającym w Chorwacji turystom.