„Atak dwóch rosyjskich dronów”. Nie żyje kapitan cywilnego statku

RMF24

Dwa rosyjskie drony uderzyły w cywilny statek przewożący kukurydzę – przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Wcześniej władze Rumunii przekazały, że na statku „Royad Mammadov” wybuchł pożar, dwie osoby zginęły, a 11 udało się uratować. Według rumuńskich mediów statek został trafiony w pobliżu platformy wiertniczej w Pescăruș.

Rumuńskie Dowództwo Marynarki Wojennej poinformowało, że w poniedziałek około godziny 11:00 zostało zaalarmowane o poważnym incydencie poza wodami terytorialnymi Rumunii.

Przerażeni członkowie załogi poinformowali służby ratunkowe, że na pokładzie wybuchł pożar. Poprosili o pomoc.

Centrum Koordynacji Morskiej w Konstancy (MRCC) zwróciło się o interwencję do Rumuńskiej Agencji ds. Ratowania Życia Ludzkiego na Morzu i mobilizację jednostek ratowniczych.

„Według wstępnych informacji kapitan statku jest ranny, a 13 członków załogi zaginęło” – poinformowało rumuńskie dowództwo marynarki wojennej. W późniejszym komunikacie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rumunii przekazano, że zginęły dwie osoby, a 11 udało się uratować.

Po południu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że kapitan statku nie żyje, a jedna osoba spośród uratowanych została ranna. Z informacji przekazanych przez ukraińskiego przywódcę wynika również, że na pokładzie znajdowali się obywatele Azerbejdżanu i Indii.

Zełenski wskazał również, że statek został trafiony przez dwa rosyjskie drony.

Rumuńskie media przekazały, że statek nazwany „Royad Mammadov” został trafiony w pobliżu platformy wiertniczej Pescăruș. Na pokładzie wybuchł pożar. Statek wypłynął z portu Izmaił w Ukrainie (położonego w delcie Dunaju, w obwodzie odeskim, niedaleko granicy z Rumunią) i zmierzał do Rawenny we Włoszech.

Według dostępnych danych morskich Royad Mammadov pływa pod banderą Saint Kitts i Nevis. Jak wskazał Zełenski, statek „należy do Turcji”. Jednostka ma około 140 metrów długości.