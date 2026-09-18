Dron zaatakował budynek administracyjny w Odessie po raz drugi. 10 osób rannych

RMF24

Rosyjski dron trafił w piątek w budynek administracyjny w centrum Odessy. W wyniku ataku rannych zostało 10 osób – poinformowały władze miasta i obwodu odeskiego. Drugi atak nastąpił podczas akcji ratunkowej. Zdjęcia uszkodzonego budynku opublikował nadawca publiczny Suspilne.

„Wróg zaatakował miasto. Uderzył w zatłoczone miejsce w centrum Odessy. Budynek administracyjny został uszkodzony. Ustalamy wszystkie szczegóły” – przekazał szef Odeskiej Miejskiej Administracji Wojskowej Serhij Łysak. Rosja zaatakowała centrum Odessy dwa razy z rzędu 18 września - drugi atak nastąpił podczas działań służb ratunkowych.

Początkowo Łysak informował o trzech osobach rannych, w tym jednej cieżko. Później gubernator obwodu odeskiego Ołeh Kiper przekazał, że liczba poszkodowanych wzrosła do pięciu, później do siedmiu osób. Według najnowszych informacji rannych jest 10 osób, trzy z nich trafiły do ​​szpitala, reszta otrzymała pomoc medyczną na miejscu.

„Większość ma rany od odłamków” – napisał Kiper. Kilka pięter budynku stanęło w płomieniach.

Zdjęcia uszkodzonego budynku opublikował nadawca publiczny Suspilne/Telegram / materiały udostępnione