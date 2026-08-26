Dron z ładunkiem wybuchowym na niemieckim lotnisku. Trop prowadzi do GRU

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Dron wyposażony w materiały wybuchowe, znaleziony na początku sierpnia w pobliżu ukraińskiego samolotu transportowego na lotnisku Lipsk/Halle, nosił cechy urządzeń używanych przez rosyjski wywiad wojskowy GRU – podała stacja ABC News, powołując się na źródło w amerykańskim wywiadzie. Ładunek nie eksplodował, ponieważ mechanizm uruchamiający był odłączony.

Niewielki bezzałogowiec został odkryty 4 sierpnia na terenie lotniska w Lipsku. Niemieckie służby podały wówczas, że był wyposażony w materiały wybuchowe i detonator.

Lotnisko tymczasowo wstrzymało działalność. Na miejsce skierowano saperów, którzy przy użyciu robota zabezpieczyli urządzenie. Do eksplozji nie doszło.

Według źródła ABC News, które zostało poinformowane o postępach śledztwa, zarówno zastosowany ładunek, jak i konstrukcja urządzenia są „typowe” dla operacji rosyjskiego GRU. Ocena miała zostać dokonana we współpracy z niemieckimi służbami bezpieczeństwa i wywiadem.

Celem mogło być opóźnienie dostaw dla Ukrainy

Śledczy podejrzewają, że dron miał uszkodzić samoloty stojące na płycie lotniska. Celem operacji mogło być opóźnienie transportów uzbrojenia dla Ukrainy oraz wysłanie sygnału Niemcom, które wspierają Kijów w wojnie z Rosją.

Port lotniczy Lipsk/Halle jest jednym z ważniejszych europejskich hubów transportowych. Korzystają z niego amerykańskie siły zbrojne oraz sojusznicy z NATO przy transportach sprzętu wojskowego dla Ukrainy.

Niemiecka policja federalna odmówiła ABC News szerszego komentarza, wskazując na trwające postępowanie.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz, pytany we wtorek o sprawę, nie wskazał odpowiedzialnych za domniemany akt sabotażu. Zapewnił jednak, że niemieckie służby intensywnie pracują nad wyjaśnieniem sprawy, a ustalenia mają zostać przedstawione wkrótce.

Niemcy coraz częściej stają się celem ataków hybrydowych – powiedział Merz.

Był kolejny dron

Po incydencie z 4 sierpnia w niemieckich mediach pojawiły się również informacje o kolejnym dronie, znalezionym 14 sierpnia na polu w pobliżu lotniska. Policja nie skomentowała tych doniesień.

Amerykańscy urzędnicy przekazali ponadto, że od stycznia 2026 roku na lotnisku w Lipsku doszło do 18 incydentów z udziałem dronów, które zakłócały ruch lotniczy. W ich ocenie port był wcześniej celem kilku podejrzewanych rosyjskich operacji sabotażowych.

Rosyjska Służba Wywiadu Zagranicznego (SWR) odrzuciła te sugestie. W oświadczeniu zarzuciła niemieckim politykom i europejskim mediom, że zbyt szybko przypisały Rosji odpowiedzialność za zdarzenie, jeszcze przed zakończeniem śledztwa.