Dramatyczne sceny na pokładzie samolotu. Pilot z zakazem lotów

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Nie milkną echa szokujących wydarzeń na pokładzie samolotu linii Flydubai z Dubaju do Tel Awiwu. Podczas lotu drugi pilot próbował zaatakować kapitana i przeprowadzić „atak terrorystyczny” – potwierdził prokurator generalny Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Drugi pilot zidentyfikowany

Trzy osoby zaznajomione ze sprawą, z którymi rozmawiała agencja Associated Press, zidentyfikowały drugiego pilota jako obywatela Omanu Hamama al-Hammamiego.

Według dziennika „Wall Street Journal” mężczyzna był objęty zakazem lotów w Omanie w związku z obawami, że uległ radykalizacji. Nie jest jasne, czy linie Flydubai były tego świadome, gdy przyjmowały go do pracy.

Okoliczności zdarzenia, motywy sprawcy, a także zbadanie dowodów rzeczowych i cyfrowych są nadal przedmiotem trwającego śledztwa - podał prokurator, cytowany przez emiracką agencję WAM.

Atak na pokładzie samolotu

Do ataku doszło w środę na pokładzie samolotu obsługującego lot numer FZ1073, przewożącego 170 pasażerów i kilkunastu członków załogi. Według doniesień medialnych większość pasażerów była Izraelczykami. Po 2,5 godziny podróży maszyna gwałtownie obniżyła lot o ponad 5,2 tys. metrów. Samolot został przekierowany do Tabuku w Arabii Saudyjskiej, gdzie wylądował awaryjnie.

Kapitan, obywatel Indii Smit Machchhar, poinformował, że w trakcie lotu został zaatakowany przez drugiego pilota w kokpicie, ale zdołał uruchomić mechanizm otwierający drzwi. Dzięki temu grupa pasażerów mogła obezwładnić napastnika.

„Nie mogłem pozwolić innym umrzeć”. Dramatyczna relacja pilota bohatera z Flydubai „Walczyłem o własne życie, ale jednocześnie wiedziałem, że nie pozwolę innym umrzeć” – mówił w rozmowie z premierem Indii Narendrą Modim indyjski pilot Smit Machchhar. To właśnie dzięki jego reakcji udało się obezwładnić drugiego pilota, który w…

„Prawdziwy bohater”

W rozmowie ze stacją CNN premier Benjamin Netanjahu porównał ten incydent do zamachów terrorystycznych w Nowym Jorku z 11 września 2001 roku. Zaznaczył jednocześnie, że przed zdarzeniem izraelskie służby nie miały informacji wywiadowczych o planowanym zamachu.

Uratował życie 174 osobom. Kim jest bohaterski pilot z Flydubai? Ma 39 lat, jest ojcem dwójki dzieci i został właśnie okrzyknięty bohaterem. To indyjski pilot Smit Machchhar uratował ponad 170 osób, które leciały wczoraj samolotem Flydubai z Dubaju do Tel Awiwu. Odparł atak drugiego pilota i pomógł zapobiec…

Szef izraelskiego rządu poinformował w piątek, że jego kraj bada, czy drugi pilot działał na zlecenie strony trzeciej, i zapowiedział, że każda osoba zaangażowana w incydent zapłaci „wysoką cenę”. Kapitana Machchharę określił jako „prawdziwego bohatera”.

Izrael twierdzi, że wybór samolotu emirackich linii z izraelskimi pasażerami na pokładzie mógł stanowić próbę uderzenia w relacje między Izraelem a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.