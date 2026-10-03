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Dramatyczne sceny na pokładzie samolotu. Pilot z zakazem lotów

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 3 października (10:49)

Nie milkną echa szokujących wydarzeń na pokładzie samolotu linii Flydubai z Dubaju do Tel Awiwu. Podczas lotu drugi pilot próbował zaatakować kapitana i przeprowadzić „atak terrorystyczny” – potwierdził prokurator generalny Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Dramatyczne sceny na pokładzie samolotu. Pilot z zakazem lotów
Samolot Flydubai w locie, fot. JACK GUEZ /AFP/East News

Drugi pilot zidentyfikowany

Trzy osoby zaznajomione ze sprawą, z którymi rozmawiała agencja Associated Press, zidentyfikowały drugiego pilota jako obywatela Omanu Hamama al-Hammamiego. 

Według dziennika „Wall Street Journal” mężczyzna był objęty zakazem lotów w Omanie w związku z obawami, że uległ radykalizacji. Nie jest jasne, czy linie Flydubai były tego świadome, gdy przyjmowały go do pracy. 

Okoliczności zdarzenia, motywy sprawcy, a także zbadanie dowodów rzeczowych i cyfrowych są nadal przedmiotem trwającego śledztwa - podał prokurator, cytowany przez emiracką agencję WAM. 

Atak na pokładzie samolotu

Do ataku doszło w środę na pokładzie samolotu obsługującego lot numer FZ1073, przewożącego 170 pasażerów i kilkunastu członków załogi. Według doniesień medialnych większość pasażerów była Izraelczykami. Po 2,5 godziny podróży maszyna gwałtownie obniżyła lot o ponad 5,2 tys. metrów. Samolot został przekierowany do Tabuku w Arabii Saudyjskiej, gdzie wylądował awaryjnie.

Kapitan, obywatel Indii Smit Machchhar, poinformował, że w trakcie lotu został zaatakowany przez drugiego pilota w kokpicie, ale zdołał uruchomić mechanizm otwierający drzwi. Dzięki temu grupa pasażerów mogła obezwładnić napastnika.

„Prawdziwy bohater”

W rozmowie ze stacją CNN premier Benjamin Netanjahu porównał ten incydent do zamachów terrorystycznych w Nowym Jorku z 11 września 2001 roku. Zaznaczył jednocześnie, że przed zdarzeniem izraelskie służby nie miały informacji wywiadowczych o planowanym zamachu. 

Szef izraelskiego rządu poinformował w piątek, że jego kraj bada, czy drugi pilot działał na zlecenie strony trzeciej, i zapowiedział, że każda osoba zaangażowana w incydent zapłaci „wysoką cenę”. Kapitana Machchharę określił jako „prawdziwego bohatera”.

Izrael twierdzi, że wybór samolotu emirackich linii z izraelskimi pasażerami na pokładzie mógł stanowić próbę uderzenia w relacje między Izraelem a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: FlyDubai
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