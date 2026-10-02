„Przeszedł radykalną indoktrynację”. Kim jest pilot napastnik z Flydubai?

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Pilot samolotu linii Flydubai, który w środę najprawdopodobniej próbował rozbić maszynę, „przeszedł radykalną indoktrynację islamską ideologią”. Tak twierdzi premier Izraela Benjamin Netanjahu. Do dramatycznych wydarzeń doszło podczas lotu z Dubaju do Tel Awiwu.

W środę na pokładzie samolotu linii Flydubai pilot z Omanu dźgnął nożem kapitana. Wszystko wskazuje na to, że próbował porwać lub rozbić maszynę. Na pokładzie było ponad 170 osób. Dzięki szybkiej reakcji rannego pilota i części pasażerów udało się uniknąć tragedii. Napastnik został obezwładniony, a maszyna wylądowała awaryjnie na lotnisku w Arabii Saudyjskiej. Udało się to, bo na pokładzie wśród pasażerów było dwóch pilotów.

Pilot napastnik urodził się w Omanie

Na razie wiadomo, że napastnik to mężczyzna urodzony w Omanie, mający obywatelstwo tego kraju. Jego tożsamość nie jest jednak znana. Jak dotąd nie podano oficjalnie, jakie mogły być motywy jego działania.

„Wiemy, że przeszedł radykalną islamską indoktrynację” – stwierdził w rozmowie z Fox News premier Izraela Benjamin Netanjahu.

Według szefa izraelskiego rządu wszystko wskazuje na to, że mężczyzna miał myśli samobójcze. Wygląda na to, że miał zamiar rozbić samolot… Tendencje islamistyczne, ta radykalizacja, którą można dostrzec w jego przeszłości, myślę, że to całkiem dobry trop – powiedział Netanjahu. Podkreślił równocześnie, że to dopiero wstępne ustalenia.

Uratował życie 174 osobom. Kim jest bohaterski pilot z Flydubai? Ma 39 lat, jest ojcem dwójki dzieci i został właśnie okrzyknięty bohaterem. To indyjski pilot Smit Machchhar uratował ponad 170 osób, które leciały wczoraj samolotem Flydubai z Dubaju do Tel Awiwu. Odparł atak drugiego pilota i pomógł zapobiec…

„Na razie niczego nie można wykluczyć”

Netanjahu powiedział też, że „jest za wcześnie, by stwierdzić”, czy atak miał jakiekolwiek wsparcie państwa – a konkretnie Iranu. Dwa izraelskie źródła bezpieczeństwa poinformowały agencję Reuters, że nie stwierdzono jak dotąd zaangażowania Iranu.

Mężczyzna został przesłuchany przez saudyjskie służby bezpieczeństwa. Aresztowały go po wylądowaniu samolotu w Tabuku, na północnym zachodzie kraju. Przebywa w areszcie w Abu Zabi.

Saudyjscy śledczy współpracują ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, Stanami Zjednoczonymi, Omanem i Izraelem, aby ustalić motywy ataku - poinformował regionalny urzędnik zaznajomiony ze śledztwem.

„Badane są wszystkie możliwe scenariusze, od terroryzmu po zaburzenia psychiczne. Na razie niczego nie można wykluczyć” – przekazał agencji Associated Press.

Agencja Reuters podała, że dwóch izraelskich funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa stwierdziło wstępnie, że pilot najprawdopodobniej działał sam.

„Wyszeptał: Zabij mnie, zabij mnie proszę”

Życie dźgniętego nożem kapitana samolotu ratował jeden z pasażerów lotu - izraelski dentysta dr Szota Musaew. To on udzielał mu pierwszej pomocy i tamował krwotok.

W rozmowie z telewizją ABC News mówił, że najpierw z innymi pasażerami rzucił się, by obezwładnić napastnika. Jak relacjonował dentysta, gdy to się udało i pilot miał ręce związane słuchawkami, powiedział jedynie, że jest z Omanu i wyszeptał: „Zabij mnie, zabij mnie proszę”. Nie stawiał potem oporu.

Musaew opowiadał też ABC News, jak ratował dźgniętego nożem kapitana samolotu Smita Machchhara. Mówiłem mu, że wszystko będzie dobrze – wspomina dentysta. Powiedział mi: „Pomóż mi, proszę. Pomóż mi, proszę. Nie chcę tu umierać” - dodał. Z jego relacji wynika, że dramatyczne chwile na pokładzie trwały ok. 40 minut.

Według konsulatu Indii w Dubaju, pochodzący z Indii kapitan Machchhar najpierw był leczony w szpitalu w Arabii Saudyjskiej, a następnie przewieziono go do innego szpitala w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jego stan jest stabilny. „Mówił, uśmiechał się i śmiał, co było dla nas, a przede wszystkim dla jego rodziny, wielką ulgą” – napisał ambasador Indii w oświadczeniu wydanym w czwartek.

Nowe fakty ws. dramatu w kokpicie Flydubai. Przewoźnik zawiesza loty do i z Izraela Linie Flydubai zawiesiły loty do i z Izraela po incydencie, podczas którego - według izraelskich władz - drugi pilot zaatakował kapitana i próbował rozbić maszynę. „Drugi pilot, Omańczyk, opisany został przez kolegę z pracy jako religijny…

Wcześniejsze ostrzeżenie Netanjahu

Do ataku doszło zaledwie kilka dni po tym, jak Netanjahu ostrzegł przed nieokreślonym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Izraela, które może pojawić się podczas październikowych wyborów. Wojsko izraelskie twierdziło przed incydentem, że nie posiada żadnych konkretnych informacji wywiadowczych o zbliżającym się zagrożeniu. Lider opozycji Jair Lapid mówił, że podczas briefingu nt. bezpieczeństwa we wtorek wieczorem nie wspomniano o żadnym powiązanym zagrożeniu.

Inni izraelscy urzędnicy, w tym minister obrony Israel Katz i ambasador przy ONZ Danny Danon, zasugerowali, że incydent był „atakiem terrorystycznym”. Izraelskie ministerstwo spraw zagranicznych poinformowało swoich dyplomatów, że atak był wymierzony w Izrael i jego stosunki ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi.

Netanjahu rozmawiał również z prezydentem ZEA, szejkiem Mohamedem bin Zayedem Al Nahyanem, który wyraził zgodę na udział Izraela w śledztwie.

Linie lotnicze Flydubai poinformowały, że ich loty do i z Izraela zostaną zawieszone na czas trwania śledztwa i zaapelowały do wszystkich stron, aby „powstrzymały się od przedwczesnych spekulacji, dopóki władze nie ustalą faktów”.

Zjednoczone Emiraty Arabskie ogłosiły w czwartek, że przeprowadzą własne śledztwo w sprawie incydentu. Poinformowały, że ich śledczy rozpoczęli badanie motywów napastnika.