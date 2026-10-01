Uratował życie 174 osobom. Kim jest bohaterski pilot z Flydubai?

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Ma 39 lat, jest ojcem dwójki dzieci i został właśnie okrzyknięty bohaterem. To indyjski pilot Smit Machchhar uratował 174 osoby, które leciały wczoraj samolotem Flydubai z Dubaju do Tel Awiwu. Odparł atak drugiego pilota i pomógł zapobiec rozbiciu samolotu przez napastnika.

„Krew była wszędzie”

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w środę na pokładzie samolotu Flydubai lecącego z Dubaju do Tel Awiwu. W kokpicie samolotu doszło do bójki dwóch pilotów. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że jeden z nich – obywatel Omanu – próbował rozbić lub porwać maszynę. Drugi - Smit Machchhar - chciał temu zapobiec.

Napastnik dźgnął nożem kapitana Machchhara. Podczas szarpaniny drzwi kokpitu były otwarte. Dzięki temu do środka wbiegli inni pasażerowie, obezwładnili napastnika i przejęli kontrolę nad samolotem. Maszyna lądowała awaryjnie w Arabii Saudyjskiej. Udało się to, ponieważ wśród pasażerów było dwóch pilotów.

Sam Machchhar został ciężko ranny. Pierwszej pomocy udzielał mu dentysta, który leciał samolotem.

„Myślę, że gdybyśmy poczekali jeszcze chwilę, stracilibyśmy go. Jego ciśnienie krwi gwałtownie spadło, nagle stracił przytomność, a krew była wszędzie” – opowiadał Shota Musaev.

Jak poinformowała ambasada Indii w Rijadzie, Machchhar przebywa obecnie w szpitalu w Arabii Saudyjskiej i jego stan jest stabilny.

Premier Izraela i Indii mówią jednym głosem

Premier Izrael Benjamin Netanjahu wprost nazwał Machchhara bohaterem i podkreślił, że jego odwaga „zapobiegła katastrofie takiej, jak ta z 11 września”. Pisząc na portalu X, Netanjahu stwierdził, że kapitan Machchhar „uratował życie 174 osobom”.

Także premier Indii Narenda Modi napisał, że kapitan Smit Machchhar jest bohaterem. „W obliczu największego zagrożenia i mimo poważnych obrażeń wykazał się ogromnym męstwem i determinacją, by chronić życie innych. Indie są dumne z kapitana Machchhara” – stwierdził Modi.

Nowe fakty ws. dramatu w kokpicie Flydubai. Przewoźnik zawiesza loty do i z Izraela Linie Flydubai zawiesiły loty do i z Izraela po incydencie, podczas którego - według izraelskich władz - drugi pilot zaatakował kapitana i próbował rozbić maszynę. „Drugi pilot, Omańczyk, opisany został przez kolegę z pracy jako religijny…

Początkowo nie marzył o tym, że zostanie pilotem

Machchhar urodził się w Mumbaju. Jego rodzina zajmowała się przemysłem tekstylnym. W ubiegłym roku w rozmowie w podcaście Bona-Fide Banter mówił, że jako dziecko nie marzył o tym, że zostanie pilotem.

Po szkole zapisał się na kurs inżynierii tekstylnej. Ukończyłem cały kurs, byłem jeszcze młody, więc chciałem się jeszcze trochę pouczyć – powiedział.

Potem trafił na kurs lotniczy i jak sam stwierdził „połknął bakcyla” i zdecydował, że chciałby zasiąść za sterami samolotu. Szkolenie przechodził w Nowej Zelandii.

„Pół minuty później byłoby po wszystkim”

Zawsze był pogodnym młodym człowiekiem i bardzo się starał – powiedział jego ówczesny instruktor Philip Kean w wywiadzie dla CNN. Na grupowym zdjęciu z tamtych czasów łatwo rozpoznać Machchhara. Ten charakterystyczny uśmiech… to po prostu szczęśliwy, radosny człowiek – mówi.

Kean, komentując środowy incydent na pokładzie Flydubai, ocenił, że reakcja pilota była niesamowita. W ciągu kilku sekund samolot mógł zginąć, a na szczęście udało im się otworzyć drzwi… na szczęście udało mu się utrzymać i uratować sytuację. Pół minuty później byłoby po wszystkim – ocenił prezes w rozmowie z CNN. Jestem bardzo dumny, że poradził sobie z tą sytuacją – dodał.

Zanim dołączył do Flydubai, Machchhar spędził 11 lat w indyjskiej linii lotniczej SpiceJet, gdzie awansował na stanowisko starszego dowódcy. Według jego profilu na LinkedIn ma ponad 9750 godzin doświadczenia w lataniu, w tym ponad 6400 godzin jako pilot dowódca.

Jego były pracodawca, SpiceJet, wydał oświadczenie, w którym nazwał Machchhara „bohaterem”, który uratował „niezliczone życia”.

Władze Izraela: Terrorysta próbował rozbić samolot Izrael Katz, minister obrony Izraela stwierdził, że incydent z udziałem samolotu flydubai był próbą ataku i że napastnik miał jeden cel: rozbicie samolotu. „Jeden z pilotów dźgnął nożem drugiego pilota i najwyraźniej próbował rozbić samolot z…

Poród na pokładzie samolotu

Jeśli chodzi o lotnictwo, miałem szczęście, że byłem wśród ludzi, którzy pomogli mi stać się pilotem, którym jestem dzisiaj – mówił w ubiegłym roku w podcaście. Podkreślał, że to doświadczeni piloci nauczyli go, jak radzić sobie w stresujących sytuacjach.

W czasie rozmowy kapitan Machchhar powiedział, że żaden samolot, którym leciał, nie musiał lądować awaryjnie. Zdarzały mu się jednak drobne awarie samolotu, które powodowały opóźnienia. Opóźnienia nie są problemem - dopóki wychodzisz z samolotu bezpiecznie - ocenił.

Przed środowym incydentem jedną z najbardziej niezwykłych sytuacji, z jakimi zetknął się w ciągu ponad 15 lat swojej kariery lotniczej, były narodziny dziecka na pokładzie.

Kobieta zaczęła odczuwać przedwczesne bóle porodowe – wspominał Machchhar w podcaście Bona-Fide Banter. Powiedziała coś w stylu: kapitanie, zaczynam rodzić - mówił.

Sam Machchhar jest ojcem dwójki dzieci. Jak mówił w podcaście, rodzina jest dla niego bardzo ważna i stara się spędzać z nią jak najwięcej czasu.