Dramat Chersonia. Władze proszą mieszkańców, by opuścili miasto

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Rosjanie zniszczyli w czwartek elektrociepłownię w Chersoniu, na południu Ukrainy. Władze zaapelowały o mieszkańców o wyjazd z miasta. Prądu i ogrzewania nie będzie przez dłuższy czas. „Jeśli macie możliwość wyjazdu albo krewnych czy przyjaciół w bezpieczniejszych regionach – wyjedźcie!” – ostrzegł szef chersońskiej administracji obwodowej Ołeksandr Prokudin.

Olbrzymie zniszczenia po rosyjskim ataku na Chersoń na Ukrainie (fot. AA/ABACA)

Olbrzymie zniszczenia po rosyjskim ataku na Chersoń na Ukrainie (fot. AA/ABACA) / East News

W czwartek wojska rosyjskie zrzuciły na największą elektrociepłownię w Chersoniu cztery kierowane bomby lotnicze. Zniszczone zostały wszystkie urządzenia do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.

„Dlatego trzeba powiedzieć otwarcie: nie możemy już zakładać, że tej zimy elektrociepłownia ani inne obiekty infrastruktury krytycznej będą działały w normalnym trybie” – napisał Ołeksandr Prokudin w serwisie Telegram.

Chersoń bez prądu i ogrzewania

Od 1 lipca na obwód chersoński zrzucono 170 kierowanych bomb lotniczych. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy wojska rosyjskie wystrzeliły na region ponad 1700 dronów uderzeniowych. Ponadto, tylko w ciągu tygodnia, liczba ataków przy użyciu niewielkich dronów FPV wzrosła do 6,5 tys.

„Trzeba więc uczciwie zdawać sobie sprawę, że Chersoń może pozostawać bez prądu i ogrzewania nie przez kilka godzin czy dni, lecz przez dłuższy czas. Należy zacząć przygotowywać się do tego już teraz” – oświadczył Prokudin.

„Po raz kolejny zwracam się jednak do mieszkańców Chersonia, zwłaszcza rodzin z dziećmi i osób starszych: jeśli macie możliwość wyjazdu albo krewnych czy przyjaciół w bezpieczniejszych regionach – wyjedźcie!” – zaapelował, oferując pomoc w ewakuacji i zakwaterowaniu w bezpiecznych miejscach Ukrainy.

„Jedynym celem terroryzowanie ludności cywilnej”

Atak na Chersoń nastąpił w nocy ze środy na czwartek.

Serhij Fedorenko, p.o. prezesa zarządu państwowej grupy Naftohaz, do której należy elektrociepłownia oświadczył, że doznała ona krytycznych zniszczeń.

„W wyniku ataku całkowicie zniszczono i wyłączono z eksploatacji wszystkie urządzenia do produkcji ciepła i energii elektrycznej, które pozostały na terenie zakładu” – powiedział Fedorenko, cytowany na Telegramie.

Zwrócił uwagę, że elektrociepłownia w Chersoniu miała charakter wyłącznie cywilny i zapewniała dostawy ciepła znacznej części budynków mieszkalnych w tym mieście.

„Atak ten nie ma żadnego uzasadnienia militarnego. Jego jedynym celem jest terroryzowanie ludności cywilnej oraz próba pozbawienia dziesiątków tysięcy mieszkańców Chersonia źródła ciepła przed rozpoczęciem sezonu grzewczego” – podkreślił Fedorenko.

Poprzednio elektrociepłownia w Chersoniu zaatakowana została w nocy 26 sierpnia, kiedy zrzucono na nią jedną kierowaną bombą lotniczą. Główne źródło ciepła dla miasta zostało wówczas poważnie uszkodzone. Po najnowszym ataku zostało całkowicie wyłączone z użytkowania.

Burzliwe losy Chersonia

Chersoń, miasto położone na prawym, zachodnim brzegu Dniepru, został zajęty przez wojska rosyjskie na początku marca 2022 roku, w pierwszych dniach inwazji Rosji na Ukrainę. Był jedyną stolicą obwodu opanowaną przez Rosjan po 24 lutego 2022 roku.

Wojska ukraińskie wyzwoliły miasto 11 listopada tego samego roku, po ponad ośmiu miesiącach okupacji. Od tego czasu Chersoń jest regularnie ostrzeliwany przez siły rosyjskie z zajmowanego przez nie lewego, wschodniego brzegu Dniepru.

Przed pełnoskalową inwazją Rosji na Ukrainę w Chersoniu mieszkało ponad 280 tys. osób.