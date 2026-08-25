Doradca Putina grozi Wielkiej Brytanii. „Fabryki dronów mogą zostać zaatakowane”

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Brytyjskie zakłady produkujące drony dla Ukrainy mogą stać się celem działań odwetowych - zasugerował Andriej Fiodorow, były wiceminister spraw zagranicznych Rosji i doradca Władimira Putina. W rozmowie z BBC Newsnight mówił o możliwej reakcji „technicznej”, cyberatakach oraz działaniach „półmilitarnych”. Tego samego dnia Londyn potwierdził przekazanie Ukrainie dokumentacji dotyczącej produkowanych w Wielkiej Brytanii komponentów pocisków dalekiego zasięgu.

Fiodorow stwierdził, że nie można całkowicie wykluczyć rosyjskiej reakcji na brytyjskie wsparcie dla Ukrainy - udostępnienie Ukrainie technologii produkcji pocisków manewrujących Storm Shadow. Wśród możliwych scenariuszy wymienił cyberataki oraz działania, które określił jako „półmilitarne”. Dopytywany, co dokładnie miałoby to oznaczać, wskazał na przedsiębiorstwa produkujące drony dla Ukrainy.

Prędzej czy później może nastąpić nie tylko reakcja słowna, ale także jakaś widoczna reakcja Rosji wobec Wielkiej Brytanii - powiedział polityk, cytowany przez „The Mirror”.

Gdy prowadzący zapytał, czy chodzi o możliwość ataków na brytyjskie fabryki, Fiodorow odpowiedział, że takie zakłady mogłyby zostać zaatakowane, ale - jak zaznaczył - niekoniecznie bezpośrednio przez Rosję, lecz przez „nieznane źródła”.

Wypowiedź padła w kontekście decyzji Londynu o udostępnieniu Ukrainie dokumentacji technicznej dotyczącej brytyjskich komponentów dla pocisków SCALP. To francuska odmiana pocisku Storm Shadow, używanego przez Ukrainę przeciwko rosyjskim celom. Rosja skrytykowała decyzję Wielkiej Brytanii. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow uznał ją za dolewanie „oliwy do ognia”. Kto rozpalił ogień? Oto jest pytanie - odpowiedział Andy Burnham, premier Wielkiej Brytanii.

Ukraina potrzebuje więcej rakiet i pieniędzy. Wielka Brytania zacieśnia współpracę obronną z Kijowem

Podczas wizyty w Kijowie brytyjski rząd apelował do sojuszników o zwiększenie dostaw pocisków przechwytujących dla Ukrainy. Problemem pozostają jednak ograniczone zapasy uzbrojenia, w tym systemów Patriot, z których część została skierowana na Bliski Wschód.

„90/10”. Finlandia ujawnia plan produkcji dronów dla Ukrainy Wspólna produkcja dronów Finlandii i Ukrainy jest bliska finalizacji. Prezydent Finlandii Alexander Stubb poinformował, że zgodnie z planowanym porozumieniem 90 proc. wyprodukowanych bezzałogowców trafi na Ukrainę, a 10 proc. pozostanie w Finlandii.

To nie jedyne wyzwanie, z którym mierzy się Ukraina. Prezydent Wołodymyr Zełenski mówił o ogromnej luce w finansowaniu państwa, szacowanej na 27 mld dolarów. Kijów analizuje możliwość wcześniejszego uruchomienia części europejskiej pożyczki, a także wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów.

Ważnym elementem wizyty było również porozumienie dotyczące dostępu brytyjskiego resortu obrony oraz wybranych firm do ukraińskiej bazy danych AI „Avengers”. Zgromadzono w niej informacje pozyskane podczas wojny. Londyn chce wykorzystać je do rozwijania technologii bezpieczeństwa, w tym systemów ochrony baz wojskowych oraz nowych rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji.

Podpisane porozumienie ma być kolejnym krokiem w pogłębianiu współpracy obronnej między Wielką Brytanią a Ukrainą.