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Rodzina prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa osiągnęła w 2025 roku zawrotny dochód przekraczający 1,4 miliarda dolarów z przedsięwzięć kryptowalutowych. Takie dane ujawniła agencja Reutera, powołując się na oficjalną deklarację Trumpa.

Z najnowszych deklaracji majątkowych Donalda Trumpa wynika, że rok 2025 był dla jego rodziny rekordowy pod względem dochodów z branży kryptowalut. Prezydent USA zgłosił, że jego firmy zarobiły niemal 800 milionów dolarów na przedsięwzięciu World Liberty Financial, które prowadzi wspólnie z synami. Na tę kwotę złożyło się 520 milionów dolarów ze sprzedaży tokenów oraz ponad 250 milionów dolarów ze sprzedaży udziałów w firmie.

To jednak nie wszystko. Trump zgłosił również 635 dolarów dochodu ze sprzedaży tzw. meme coinów sygnowanych swoim nazwiskiem.

Polityka przyjazna kryptowalutom – czy to się opłaca?

Nie jest tajemnicą, że po powrocie do Białego Domu w 2025 roku Donald Trump postawił na politykę przyjazną branży kryptowalut. Jego administracja wprowadziła federalne regulacje dotyczące stablecoinów oraz ograniczyła nadzór władz nad sektorem.

Wcześniej szacunki agencji Reutera wskazywały, że od momentu objęcia urzędu prezydenckiego przez Trumpa, jego rodzina zarobiła na projektach kryptowalutowych co najmniej 2,3 miliarda dolarów.

Taka sytuacja budzi jednak coraz więcej pytań o potencjalny konflikt interesów. Rzeczniczka Białego Domu Anna Kelly stanowczo zaprzecza takim sugestiom.

Ani prezydent, ani jego rodzina nigdy nie angażowali się, ani nigdy się nie zaangażują w konflikty interesów. Prezydent Trump z dumą uczynił Stany Zjednoczone światową stolicą kryptowalut przy pomocy działań wykonawczych – powiedziała.

Dochody nie tylko z kryptowalut – Trump zarabia na mediach i licencjach

Rok 2025 był dla Donalda Trumpa i jego rodziny rekordowy nie tylko pod względem zysków z kryptowalut. Prezydent zgłosił również ponad 80 milionów dolarów dochodu z ugód zawieranych z mediami oraz 52 miliony dolarów z licencji na używanie jego nazwiska przez zagranicznych deweloperów, głównie z Bliskiego Wschodu.

Nie można też zapominać o tradycyjnych źródłach dochodu Trumpa. Przychody z jego pól golfowych i ośrodków wypoczynkowych wzrosły o 15 procent i przekroczyły 500 milionów dolarów. Szczególnie imponująco prezentują się wyniki posiadłości Mar-a-Lago na Florydzie, której przychody wzrosły z 50 milionów dolarów w 2024 roku do 77 milionów dolarów w roku 2025.

Kontrowersje i oskarżenia – polityka, biznes i media

Tak spektakularne sukcesy finansowe prezydenta i jego rodziny nie mogły przejść bez echa. Krytycy zarzucają Trumpowi, że prowadzi politykę służącą własnym interesom, a nie dobru publicznemu. Rzeczniczka Białego Domu stanowczo odpiera te zarzuty, oskarżając dziennikarzy o promowanie „narracji, którą Demokraci i przestarzałe media forsują od dekady”.