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Diego Simeone — słynny trener Atlético Madryt — oraz jego żona Carla Pereyra stworzyli w stolicy Hiszpanii prawdziwe imperium nieruchomości. Choć Argentyńczyk kojarzy się całemu światu z piłkarską pasją i walką na boisku, to poza stadionem, w ciszy i bez rozgłosu, zbudował wraz z małżonką potężny biznes. Gazeta „El Español” ujawniła, że para posiada obecnie 180 apartamentów oraz 7 budynków, a wartość ich aktywów to dziesiątki milionów euro.

Carpersim SL, czyli fundament wielomilionowego majątku

Centralnym punktem tego biznesu jest spółka Carpersim SL, za pośrednictwem której małżeństwo zarządza większością swoich inwestycji. Według danych z rejestru handlowego firma dysponuje aktywami o wartości blisko 40 milionów euro. Z tej kwoty aż 13,8 miliona euro stanowią inwestycje stricte nieruchomościowe, natomiast kolejne 19 milionów euro to trwały majątek firmy.

Strategia ta przynosi spektakularne efekty finansowe. W samym 2024 roku przychody z wynajmu apartamentów potroiły się w porównaniu z rokiem poprzednim, przekraczając 330 tysięcy euro. Wartość netto majątku spółki to około 20 milionów euro. Cały ten kapitał został wypracowany wyłącznie przez rodzinę Simeone-Pereyra.

Autorska platforma MyLocation i rola Carli Pereyry

Choć to nazwisko argentyńskiego trenera przyciąga uwagę mediów, magazyn „Forbes España” nie ma wątpliwości: prawdziwym strategiem tego przedsięwzięcia jest Carla Pereyra. Żona trenera zaczynała od zarządzania kilkoma lokalami studenckimi, a dziś stoi na czele rozbudowanej struktury.

Sama przyznaje, że „jej marzeniem było stworzenie czegoś od podstaw i to marzenie właśnie się spełnia”. Małżeństwo stawia na pełen profesjonalizm i kontrolę nad każdym etapem inwestycji: od zakupu nieruchomości, przez jej remont i aranżację, aż po końcowy wynajem.

Służy do tego ich autorska platforma MyLocation. Wszystkie apartamenty i studia są urządzane w jednolitym, nowoczesnym stylu w prestiżowych lokalizacjach. Oferta trafia do wymagających najemców, w tym także menedżerów oraz turystów.

Nowe inwestycje w Tres Cantos i przyszłość imperium

Rodzina Simeone-Pereyra nie zatrzymuje się na dotychczasowych sukcesach w centrum hiszpańskiej stolicy. Ich najnowszy projekt powstaje w północnej części Madrytu, w dzielnicy Tres Cantos. Na zakupionej tam działce zaplanowano dwa nowoczesne budynki. Inwestycja, realizowana przez celową spółkę Tres Cantos 1415, finansowana jest zarówno ze środków rodzinnych, jak i kredytów bankowych.

Pokazuje to, że małżeństwo, bądź co bądź biznesmena i bizneswoman, chętnie wchodzi na rynki wschodzące, zlokalizowane blisko nowych centrów technologicznych, gdzie popyt na komfortowe mieszkania stale rośnie. W ten sposób Diego Simeone i Carla Pereyra stali się jednymi z największych, choć niezwykle dyskretnych, potentatów nieruchomości w Madrycie.