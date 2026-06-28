Carpersim SL, czyli fundament wielomilionowego majątku
Centralnym punktem tego biznesu jest spółka Carpersim SL, za pośrednictwem której małżeństwo zarządza większością swoich inwestycji. Według danych z rejestru handlowego firma dysponuje aktywami o wartości blisko 40 milionów euro. Z tej kwoty aż 13,8 miliona euro stanowią inwestycje stricte nieruchomościowe, natomiast kolejne 19 milionów euro to trwały majątek firmy.
Strategia ta przynosi spektakularne efekty finansowe. W samym 2024 roku przychody z wynajmu apartamentów potroiły się w porównaniu z rokiem poprzednim, przekraczając 330 tysięcy euro. Wartość netto majątku spółki to około 20 milionów euro. Cały ten kapitał został wypracowany wyłącznie przez rodzinę Simeone-Pereyra.
Autorska platforma MyLocation i rola Carli Pereyry
Choć to nazwisko argentyńskiego trenera przyciąga uwagę mediów, magazyn „Forbes España” nie ma wątpliwości: prawdziwym strategiem tego przedsięwzięcia jest Carla Pereyra. Żona trenera zaczynała od zarządzania kilkoma lokalami studenckimi, a dziś stoi na czele rozbudowanej struktury.
Sama przyznaje, że „jej marzeniem było stworzenie czegoś od podstaw i to marzenie właśnie się spełnia”. Małżeństwo stawia na pełen profesjonalizm i kontrolę nad każdym etapem inwestycji: od zakupu nieruchomości, przez jej remont i aranżację, aż po końcowy wynajem.
Służy do tego ich autorska platforma MyLocation. Wszystkie apartamenty i studia są urządzane w jednolitym, nowoczesnym stylu w prestiżowych lokalizacjach. Oferta trafia do wymagających najemców, w tym także menedżerów oraz turystów.
Nowe inwestycje w Tres Cantos i przyszłość imperium
Rodzina Simeone-Pereyra nie zatrzymuje się na dotychczasowych sukcesach w centrum hiszpańskiej stolicy. Ich najnowszy projekt powstaje w północnej części Madrytu, w dzielnicy Tres Cantos. Na zakupionej tam działce zaplanowano dwa nowoczesne budynki. Inwestycja, realizowana przez celową spółkę Tres Cantos 1415, finansowana jest zarówno ze środków rodzinnych, jak i kredytów bankowych.
Pokazuje to, że małżeństwo, bądź co bądź biznesmena i bizneswoman, chętnie wchodzi na rynki wschodzące, zlokalizowane blisko nowych centrów technologicznych, gdzie popyt na komfortowe mieszkania stale rośnie. W ten sposób Diego Simeone i Carla Pereyra stali się jednymi z największych, choć niezwykle dyskretnych, potentatów nieruchomości w Madrycie.