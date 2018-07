Pierwsze znane nagranie Davida Bowiego zostanie wystawione na aukcji. Słynny brytyjski artysta miał 16 lat, gdy zapisał je na taśmie magnetofonowej ze swoim pierwszym zespołem. Kasetę znaleziono po latach w starym koszu na chleb.

W tym czasie David Bowie nazywał się jeszcze David Jones, a pierwszy sukces miał osiągnąć dopiero za kilka lat. Brytyjska wytwórnia DECCA uznała, że piosenka "I Never Dreamed", wykonana wspólnie z grupą The Konrads, nie nadawała się do publikacji. Teraz taśma może osiągnąć na aukcji cenę nawet 10 tysięcy funtów. Znalazł ją podczas remontu domu były perkusista grupy. Przeleżała wiele lat na strychu w starym koszu na chleb.

Na aukcji zorganizowanej przez Omega Auctions w Merseyside pod młotek pójdą również listy, stare rachunki i fotografie należące do piosenkarza. Licytacja odbędzie się we wrześniu.

Kariera Davida Bowiego rozpoczęła się od wydania singla "Space Oddity" w 1969 roku. Piosenka zaliczana jest do kanonu muzyki rozrywkowej, który wpłynął radykalnie na jej rozwój. W ciągu swej długiej kariery, Bowie wielokrotnie zmieniał postaci sceniczne. Wraz z nimi ewoluował także jego styl. Jest uznawany za jednego z najbardziej charyzmatycznych współczesnych artystów. Zmarł w styczniu 2016 roku na raka, dwa dni po wydaniu swego ostatniego albumu "Black Star".