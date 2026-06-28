Pobiła słynne kurorty. Wiemy, która to najlepsza plaża Europy

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Czarnogóra oficjalnie nowym hitem wakacyjnym! Według najnowszego raportu serwisu Quotezone, to właśnie tam znajduje się najlepsza plaża Europy. Położona w malowniczej Budvie zatoka pokonała m.in. Santorini oraz Amalfi, oferując luksusowy wypoczynek w ułamku zachodnich cen.

Wakacje na Bałkanach zyskują na popularności, a Czarnogóra coraz częściej pojawia się w zestawieniach najatrakcyjniejszych kierunków turystycznych.

Najnowszy raport przygotowany przez brytyjski serwis ubezpieczeniowy Quotezone przyniósł zaskakujące rozstrzygnięcie - najlepszą plażą Europy została Mogren Beach, położona w malowniczej Budvie nad Adriatykiem.

Plaża ta wyprzedziła w rankingu wiele znanych i cenionych na świecie miejsc, takich jak hiszpańska Costa del Sol, greckie Santorini czy włoska Amalfi. Analiza objęła najpopularniejsze kąpieliska na Starym Kontynencie, biorąc pod uwagę m.in. warunki pogodowe, temperaturę morza i powietrza, opinie turystów, koszty zakwaterowania oraz odległość od najbliższego lotniska.

Mogren Beach - ukryty skarb czarnogórskiego wybrzeża

Mogren Beach zachwyca nie tylko pięknem przyrody, ale i lokalizacją. Znajduje się zaledwie kilkaset metrów od zabytkowego Starego Miasta w Budvie, które jest jednym z najstarszych i najlepiej zachowanych ośrodków miejskich na wybrzeżu Adriatyku. Sama plaża składa się z dwóch zatok o piaszczysto-żwirowym podłożu, połączonych przejściem wykutym w skalistym brzegu.

Otaczające ją wysokie klify oraz bujna śródziemnomorska roślinność tworzą niepowtarzalny klimat, a krystalicznie czysta woda przyciąga miłośników kąpieli i sportów wodnych.

Mogren regularnie pojawia się w zestawieniach najpiękniejszych plaż regionu, a jej naturalne walory doceniają zarówno lokalni mieszkańcy, jak i turyści z całego świata.

Przystępne ceny i komfort pobytu

Jednym z głównych atutów Mogren Beach jest atrakcyjny stosunek ceny do jakości. W porównaniu do popularnych kurortów śródziemnomorskich, Czarnogóra oferuje niższe ceny zakwaterowania, wyżywienia oraz usług turystycznych. To sprawia, że wakacje w Budvie są dostępne dla szerszego grona podróżnych, a sam pobyt nie nadwyręża domowego budżetu.

Według autorów rankingu, to właśnie połączenie przystępnych cen z wysokim standardem i wyjątkowym otoczeniem sprawiło, że Mogren zdeklasowała konkurencję. Turyści podkreślają również przyjazną atmosferę, mniejszy tłok oraz autentyczność miejsca, które nie zostało jeszcze w pełni odkryte przez masową turystykę.

Nowe trendy w wyborze wakacyjnych destynacji

Wyniki badania brytyjskiego serwisu pokazują, że coraz więcej osób poszukuje alternatywy dla zatłoczonych, komercyjnych kurortów. Wysoka pozycja Mogren Beach w rankingu to dowód na to, że turyści cenią sobie nie tylko sławę i popularność danego miejsca, ale przede wszystkim komfort pobytu, dostępność atrakcji oraz możliwości odpoczynku w otoczeniu dziewiczej przyrody.

Obok Mogren Beach na podium znalazły się również cypryjska Nissi Beach oraz Playa de Maspalomas na Gran Canarii. Jednak to właśnie czarnogórska plaża została uznana za miejsce najbardziej wyjątkowe, oferujące niezapomniane wrażenia i doskonałe warunki do letniego wypoczynku.

Budva - perła czarnogórskiego wybrzeża

Budva, w której znajduje się Mogren Beach, to jedno z najstarszych miast na wybrzeżu Adriatyku. Słynie z urokliwych, wąskich uliczek, kamiennych murów obronnych oraz licznych zabytków. Bliskość historycznego centrum sprawia, że turyści mogą połączyć wypoczynek na plaży ze zwiedzaniem i odkrywaniem lokalnej kultury.

Dzięki dogodnej lokalizacji, do Budvy łatwo dotrzeć zarówno drogą lądową, jak i powietrzną. Najbliższe lotnisko znajduje się w oddalonej o kilkadziesiąt kilometrów Podgoricy, a dobrze rozwinięta infrastruktura turystyczna umożliwia wygodne planowanie pobytu.

Czarnogóra nowym hitem wakacyjnych podróży

Coraz więcej osób decyduje się na spędzenie urlopu w mniej znanych, ale niezwykle urokliwych miejscach. Czarnogóra, z jej spektakularnymi krajobrazami i przyjaznymi cenami, staje się jednym z najchętniej wybieranych kierunków na Bałkanach. Uznanie Mogren Beach za najlepszą plażę Europy tylko potwierdza ten trend i zachęca do odkrywania nowych destynacji.