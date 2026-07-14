Ciała w windach po tragicznym pożarze. Koszmar w Brukseli

RMF24

Tragiczny w skutkach pożar w Brukseli. W jednym z budynków mieszkalnych w pobliżu Place de Brouckère pojawił się ogień. Portal Brussels Times podaje, że na miejscu, w windzie przy placu budowy, znaleziono kilka martwych osób. Agencja Reutera poinformowała, że poszukiwania sześciu zaginionych pracowników wciąż trwają.

Według rzecznika lokalnej inspekcji pracy, nieokreślona liczba ciał została odnaleziona w jednej z dwóch wind na terenie remontowanego obiektu. Na razie nie wiadomo, czy są to wszyscy zaginieni robotnicy - informuje Reuters.

„Mieliśmy ograniczony dostęp do jednej z dwóch kabin wind i tam zobaczyliśmy, że znajdują się ciała dwóch lub trzech martwych osób” – powiedział rzecznik Brecht Speybrouck agencji Reutera. Dodał, że wciąż nie odnaleziono sześciu pracowników i nie wiadomo, co było przyczyną pożaru.

W momencie wybuchu pożaru na placu budowy przebywało ponad 200 pracowników - podała agencja. Trzy osoby zostały przewiezione do szpitala. Służby ratunkowe prowadzą akcję poszukiwawczą i wyjaśniają okoliczności tragedii.

Portal Brussels Times przekazał, że pożar wybuchł w szybie windy. Ogień został już opanowany.

W budynku, w którym doszło do tragedii, znajdują się mieszkania, restauracje i bar na dachu.