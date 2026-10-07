Christa Pike „odzyskała przytomność i mówi”. Nowe informacje

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Christa Pike, która przeżyła nieudaną próbę wykonania kary śmierci, odzyskała przytomność i zaczęła mówić - poinformowali jej prawnicy, podkreślając, że nadal wymaga ona intensywnej opieki medycznej. W środę będą się domagać przed sądem zabezpieczenia kluczowych dowodów, które - ich zdaniem - wskazują na rażące naruszenia procedur medycznych podczas egzekucji - informuje CNN.

Christa Pike żyje po nieudanej egzekucji. Jej prawnicy żądają zabezpieczenia dowodów

Christa Pike niemal tydzień po nieudanej egzekucji odzyskała przytomność. W piątek jej prawnicy złożyli wniosek o zabezpieczenie dowodów związanych z dwiema nieudanymi próbami wykonania kary śmierci. Zarzucili w nim Departamentowi Więziennictwa stanu Tennessee „okrutne traktowanie”, lekceważenie podstawowych potrzeb medycznych oraz rażące naruszenie zasad postępowania medycznego i protokołu dotyczącego wykonywania tego typu egzekucji. W środę będą domagać się przed sądem zabezpieczenia kluczowych dowodów rzeczowych, dokumentacji oraz materiałów elektronicznych.

Z przedstawionych dokumentów wynika, że osoby odpowiedzialne za wykonanie egzekucji próbowały wkłuć się w żyłę, używając „co najmniej siedmiu igieł”. Jedna z nich, po wyjęciu, była wygięta pod kątem 90 stopni.

Według prawników po przewiezieniu do szpitala Pike miała „opuchnięte, poparzone i pokryte pęcherzami” ramiona, co było skutkiem podania pentobarbitalu – substancji wykorzystanej podczas egzekucji. „Powoduje ona oparzenia skóry, tkanek i żył” – napisali.

50-letniej Pike podano dwie dawki środka, który miał doprowadzić do jej śmierci. Mimo to przeżyła i odzyskała przytomność. Jak twierdzą jej prawnicy, doznała „poważnych uszkodzeń” rąk i nadal wymaga intensywnej opieki medycznej.

„Jej powrót do zdrowia jest medycznie bezprecedensowy”

We wtorek prawnicy poinformowali, że Pike odzyskała przytomność i zaczęła mówić. W ich ocenie jej stan stanowi wyjątkowy przypadek medyczny.

„Jej powrót do zdrowia jest medycznie bezprecedensowy” - przekazali adwokaci we wtorkowym oświadczeniu. „Rokowania pozostają niejasne, ale spodziewamy się co najmniej długotrwałego procesu rekonwalescencji”.

Obrońcy ostrzegli również, że może minąć „dużo czasu”, zanim kobieta będzie w stanie „uczestniczyć w postępowaniu sądowym”.

Nie wiadomo jeszcze, czy prokuratura będzie ponownie domagać się wykonania kary śmierci. Stephen Ferrell, jeden z adwokatów Pike, powiedział w niedzielę CNN, że stanowa prokuratura generalna nie przedstawiła dotąd stanowiska w tej sprawie.

Prawnicy zwrócili się do gubernatora Tennessee Billa Lee z prośbą o zamianę wyroku śmierci na dożywotnie pozbawienie wolności bez możliwości zwolnienia warunkowego, podkreślając, że „kolejna egzekucja nie przyniesie sprawiedliwości”.

Jedyne, co można teraz zrobić, to wykluczyć karę śmierci i zastanowić się, jak miałaby wyglądać przyszłość Christy Pike - dodał Ferrell w programie „CBS Mornings”.

Tennessee wstrzymuje egzekucje

Po nieudanej egzekucji gubernator Bill Lee zawiesił wykonywanie kary śmierci w stanie Tennessee do końca roku. W czwartek zapowiedział, że sprawę zbada niezależny podmiot, który ma przeprowadzić „dokładną i kompleksową” analizę zdarzeń.

W sobotę Lee poinformował ponadto, że komisarz ds. więziennictwa Frank Strada ustąpi ze stanowiska jeszcze w tym miesiącu. Decyzja zapadła w obliczu narastającej krytyki związanej z nieudaną egzekucją.

Gubernator nie wykluczył jednak, że Pike zostanie stracona w późniejszym terminie. Podkreślał, że jego zadaniem jest wykonywanie wyroków wydanych przez sądy.

Mieszkańcy stanu Tennessee uznali, że kara śmierci jest odpowiednią karą za najokrutniejsze zbrodnie popełnione w tym stanie. To oni podejmują tę decyzję, a moim zadaniem jest dopilnowanie, by wyroki zostały wykonane - stwierdził Lee.

Stanowisko gubernatora skrytykował Ferrell. Jego zdaniem obecna sytuacja wymaga przede wszystkim wyjaśnienia okoliczności nieudanej egzekucji oraz rozważenia, czy dalsze wykonywanie kary śmierci wobec Pike jest uzasadnione..

Tortury podczas egzekucji pozostawiają pytania, na które stan Tennessee nie chce odpowiedzieć - dodał.

Christy Pike od ponad 30 lat przebywa w celi śmierci

Christa Pike została skazana za morderstwo pierwszego stopnia Colleen Slemmer. Do zbrodni doszło w 1995 roku. Od ponad 30 lat kobieta przebywała w celi śmierci.

Dla obrońców Pike kluczowe jest ustalenie, co dokładnie wydarzyło się podczas egzekucji, dlaczego procedura nie doprowadziła do jej śmierci oraz czy doszło do naruszenia obowiązujących standardów medycznych i więziennych.