Chwila nieuwagi drogo kosztowała pewnego mieszkańca australijskiego Perth. Mężczyzna próbował zwodować skuter, ale niechcący w wodzie znalazło się też jego porsche cayenne.

Chciał zwodować skuter, zatopił porsche STORYFUL /X-news

Luksusowy samochód wart ok. 300 tys. złotych wylądował w wodzie, gdy jego właściciel miał problemy ze zwodowaniem skutera wodnego.



Szkoła żeglarska z Perth wykorzystała tę sytuację, by zaapelować do kierowców, aby zachowali szczególną ostrożność przy próbach wodowania skuterów i łodzi. Zareklamowała też swoje szkolenia.