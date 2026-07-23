Były minister obrony stawia warunek Zełenskiemu. „Nie zgodzę się”

RMF24

Były minister obrony Ukrainy, Mychajło Fedorow, stanowczo odrzucił propozycje objęcia innych funkcji państwowych, podkreślając, że interesuje go wyłącznie powrót na stanowisko szefa resortu obrony. Polityk uzasadnia swoją decyzję przekonaniem, że tylko minister obrony ma realny wpływ na przebieg wojny i kluczowe reformy w armii.

Portal Ukraińska Prawda informuje, że były minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow, komentując zaproponowane mu przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego stanowiska, oświadczył, że zgodzi się wyłącznie na przywrócenie go na stanowisko szefa resortu obrony.

Jestem wdzięczny prezydentowi za wszystkie zaproponowane opcje, jednak obecnie w państwie istnieją tylko trzy stanowiska, które - poza żołnierzami na polu bitwy - faktycznie decydują o przebiegu wojny: prezydenta Ukrainy, ministra obrony oraz naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy. Właśnie dlatego nie zgadzam się na żadne inne stanowisko poza stanowiskiem ministra obrony - powiedział dziennikarzom.

Zaznaczył, że tylko minister obrony posiada rzeczywiste uprawnienia, aby zwalczać korupcję w zamówieniach publicznych dla wojska, może dokończyć rozpoczętą transformację armii, planować i realizować asymetryczne działania oraz operacje przeciwko wrogowi, wykorzenić kulturę kłamstwa i nieodpowiedzialności wewnątrz systemu.

Konflikt ministra obrony z szefem armii

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu po odwołaniu Mychajło Fedorowa ze stanowiska ministra obrony w Kijowie i innych miastach Ukrainy wybuchły protesty. Ukraińskie media pisały, że przyczyną dymisji był jego konflikt z ówczesnym naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy generałem Ołeksandrem Syrskim.

Finalnie ukraiński prezydent zdecydował, że miejsce gen. Ołeksandra Syrskiego zajmie gen. Mychajło Drapaty.