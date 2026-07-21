Zełenski odwołał generała Syrskiego. Kto nowym głównodowodzącym armii?

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Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwołał generała Ołeksandra Syrskiego ze stanowiska głównodowodzącego Sił Zbrojnych Ukrainy. Jego miejsce zajmie generał Mychajło Drapaty. Decyzja zapadła w kontekście napięć i konfliktów w ukraińskim dowództwie wojskowym.

O decyzji poinformował sam prezydent Zełenski. Podkreślił, że wraz z nowym dowódcą oraz innymi wysokimi oficerami ustalono nową konfigurację Sztabu Generalnego. Zełenski zaznaczył, że Syrski odegrał kluczową rolę w obronie Kijowa, operacji charkowskiej oraz operacji kurskiej, jednak obecna sytuacja wymaga zmian i „godnego traktowania każdego żołnierza”.

O możliwej dymisji Syrskiego mówiło się od czasu masowych protestów po odwołaniu ministra obrony Mychajło Fedorowa. Według mediów, Zełenski tłumaczył dymisję Fedorowa nierozwiązywalnym konfliktem z Syrskim. Sam Fedorow podczas konferencji prasowej potwierdził istnienie sporu i zarzucił Syrskiemu blokowanie korzystnych dla wojsk inicjatyw.

W rozmowie z dziennikarzami Fedorow przyznał, że rekomendował prezydentowi Zełenskiemu wymianę zarówno głównodowodzącego armii, jak i szefa Sztabu Generalnego. Jako powód wskazał poważne problemy w komunikacji i zarządzaniu, które – jego zdaniem – negatywnie wpływają na skuteczność działań Sił Zbrojnych Ukrainy.

Po tych wydarzeniach pojawiły się publiczne apele zarówno za, jak i przeciwko odwołaniu Syrskiego. Część dowódców Sił Obronnych publicznie poparła dotychczasowego głównodowodzącego, apelując o nieupolitycznianie armii.

Według „Financial Times”, Zełenski przeprowadził rozmowy z wieloma dowódcami i kandydatami na nowego szefa armii, zanim podjął ostateczną decyzję.