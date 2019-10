"Rzym nie potrzebuje turystów-szarańczy, ale gości, którzy spokojnie podziwiają nasze piękno" - powiedziała burmistrz Virginia Raggi. "Albo turystyka jest zrównoważona, albo to nie jest turystyka" - podkreśliła.

Virginia Raggi / ANGELO CARCONI / PAP/EPA

Opinię tę, cytowaną przez włoskie media, burmistrz wyraziła w czwartek podczas narady "Turystyka i zrównoważony rozwój. Wyzwania dla Włoch".

Podczas swego wystąpienia burmistrz zapewniła: Rzym powoli stara się zmienić kurs i odejść od wizji turystyki spod znaku "wpadaj i uciekaj", która nie wzbogaca miasta, ale je zubaża.

Virginia Raggi podkreśliła też, że wiele historycznych miast i europejskich stolic "cierpi z powodu przeładowania turystycznego, które jest formą degeneracji masowej turystyki". Zastrzegła zarazem, że jest przeciwna wprowadzeniu limitu zwiedzających.

Wiele osób mówi, że nawet jeśli nic nie robimy, to do Rzymu i tak przyjeżdżają turyści. Ale czy tego właśnie chcemy? Mamy biernie to znosić? Nie, chcemy zarządzać turystyką - oświadczyła burmistrz.

Według oficjalnych danych w ubiegłym roku do Wiecznego Miasta przyjechało około 15 milionów turystów.